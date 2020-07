Angola: Appel à l'élaboration des politiques intégrées dans le secteur d'Action sociale

Luanda — La ministre d'Action sociale, famille et promotion de la femme a appelé vendredi à la mise en place des politiques intégrées et durables, qui répondent aux besoins et priorités actuels des citoyens, notamment les plus vulnérables, dans le cadre de nouveaux paradigmes et des reformes en cours en Angola.

Intervenant, depuis Luanda, à l'ouverture d'un atelier technique de révision de la politique nationale d'Action sociale, Faustina Alves a qualifié cette rencontre de « stratégique », car elle visait à analyser et débattre ensemble de la proposition du Texte loi relatif à la Politique nationale d'Action sociale.

Il s'agit, a-t-elle expliqué, de mettre en place une stratégie d'opérationnalisation, dans une perspective holistique des problèmes et phénomènes sociaux qui affectent les familles, pour la consolidation d'un Système national de protection sociale dynamique, pragmatique et efficient.

L'objectif est de faire en sorte que les actions du Gouvernement et de ses partenaires soient menées de façon intégrée et coordonnée, afin de répondre aux différentes dimensions de la vulnérabilité des familles, a-t-elle précise.

La ministre a espéré recueillir différentes opinions et expériences des divers départements ministériels, des Organisations non gouvernementales, des Académies et des Centre scientifiques, afin de garantir que la Politique nationale d'Action sociale soit consensuelle et représente un Pacte social.

Enfin, la ministre a rappelé que la Politique nationale d'Action sociale permettra de mettre en place une plateforme intégrée de protection sociale multisectorielle et multidisciplinaire, qui garante aux citoyens et aux agrégats familiaux plus pauvres un niveau de vie digne et l'amélioration d'accès aux services primaires.