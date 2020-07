Angola: COVID-19 - Rapatriement de plus de sept mille ressortissants de la RDC

Dundo — 7.471 citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été arrêtés et rapatriés dans leur pays d'origine au cours des deux derniers mois dans le cadre d'une opération conjointe entre la Police des gardes-frontières (PGF) et le Service des migrations et des étrangers (SME), dans la province de Lunda Norte, pour violation de la frontière.

En ce qui concerne la prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19, le Gouvernement angolais a imposé des mesures, notamment la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, autorisant uniquement la circulation des véhicules transportant des produits du panier de base, médicaments et matériaux de construction. Malgré ces restrictions, les forces de défense et de sécurité de l'Angola ont fait face à de nombreux défis en matière d'immigration, car les immigrés congolais empruntent des sentiers pour atteindre le territoire de Lunda Norte.