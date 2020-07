Maroc: Reprise des activités à la Maison de la culture de Béni Mellal

La Maison de la culture de Béni Mellal annonce la poursuite de ses activités culturelles avec un retour au système des programmes culturels mensuels, et ce dans le cadre des mesures de déconfinement.

Le directeur de la Maison de la culture (Dar Attakafa), Tariq Rabh a expliqué que le programme mensuel du mois de juillet qui s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du plan d'action de cette institution culturelle, est entériné sous la supervision de la direction régionale de la Culture en collaboration avec un groupe d'acteurs locaux et sera réparti en plusieurs activités à distance et d'autres en présentiel, mettant en avant l'importance de la dimension numérique qui est devenue un acquis pour la période post-confinement.

M. Rabh a souligné que le retour des activités devra se faire dans le strict respect des consignes gouvernementales relatives à la prévention du Covid-19, rappelant que la Maison de la Culture a lancé une série d'activités pour faciliter l'accès au grand public en ces circonstances sanitaires exceptionnelles en organisant la première exposition plastique au niveau national après l'allègement des mesures de confinement sous le thème "des touches inspirées du confinement".

Le plan d'action de Dar Attakafa s'est articulé autour de plusieurs axes, à savoir, l'adaptation de ses activités avec les mesures de confinement et l'adoption d'un système de programmes hebdomadaires virtuels.

Le programme du mois de juillet comprend l'organisation de nombreuses activités culturelles, dont la poursuite des activités de la première exposition plastique au niveau national "des touches inspirées du confinement", organisée par l'association Manbaa des arts plastiques en partenariat avec Dar Attakafa de Béni Mellal et qui connait la participation de 09 artistes représentant une série d'écoles artistiques variées, en plus d'une exposition plastique virtuelle transmise via le site de Dar Attakafa sur "La musique en direct" et un autre atelier consacré à la présentation de la théorie sur l'éclairage théâtral en plus d'un autre sur "l'industrie du contenu Web", outre une série de documentaires sur les sites et monuments historiques de Béni Mellal, ajoute M. Rabh.