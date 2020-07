Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la population - Nialé Kaba appelle à plus d'engagement en faveur des droits des femmes et des filles

La Côte d'Ivoire, à l'instar des nations du monde, célèbre, ce samedi 11 juillet, la 34e édition Journée mondiale de la population (Jmp). Autour du thème : « Focus sur la Covid-19 : Comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles dans la période actuelle ».

A cette occasion, le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a livré le vendredi 10 juillet, à son cabinet sis au 16e étage de l'immeuble Sciam, au Plateau, le message du gouvernement. « Ce thème interpelle les gouvernements et décideurs du monde sur la nécessité d'intensifier les efforts pour préserver les droits des populations les plus vulnérables, notamment ceux des femmes et des filles, en cette période où le monde entier est durement touché par la pandémie de coronavirus », a-t-elle déclaré.

L'émissaire du gouvernement affirmera qu'en cette situation de crise, les femmes et les jeunes filles, les plus fragiles de la société, voient leur accès aux soins et aux services de prise en charge sociale gravement compromis. « La crise sanitaire de la Covid-19 illustre bien cette situation de vulnérabilité, compte tenu de ses effets dévastateurs sur les conditions de vie des populations, les entreprises formelles et informelles. En effet, en raison des mesures de confinement et de restriction de déplacements imposées aux populations, cette crise se traduit par des pertes d'emploi, une baisse des revenus et un accroissement de la vulnérabilité des ménages », a déploré Nialé Kaba.

Conscient des effets néfastes liées à la pandémie de Covid-19, le gouvernement, selon Nialé Kaba, sous l'égide du Président de la République, Alassane Ouattara, ne ménage aucun effort pour sensibiliser les populations et renforcer la résilience des ménages et des communautés à travers un soutien financier aux entreprises et aux entrepreneurs.

« Je voudrais exhorter nos populations au strict respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19. J'encourage également nos partenaires techniques et financiers, mais aussi les acteurs du secteur privé national à poursuivre leurs appuis multiformes en vue d'un redressement rapide de notre économie et d'une amélioration sensible de l'accès à des services de qualité, dans la perspective de la réduction des décès maternels, des besoins non satisfaits et des violences sexistes », a laissé entendre Nialé Kaba.

La ministre a, par ailleurs, saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, dont la disparition vient de plonger la Côte d'Ivoire dans la douleur et le deuil. « Je voudrais également présenter mes condoléances les plus attristées à SEM. Alassane Ouattara, Président de la République, aux membres du gouvernement, à la famille biologique du défunt ainsi qu'à tous les Ivoiriens », a-t-elle dit.