Madagascar: Situation cruciale dans les semaines à venir

La situation de l'épidémie de coronavirus est plus ou moins sous contrôle. Les précautions sont maintenant prises en amont pour prévenir la propagation du virus. Les nouveaux laboratoires sont opérationnels et ils donnent toute latitude pour procéder aux tests de dépistage.

Une certaine confusion avait régné lors de l'énoncé de résultats contradictoires. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Les explications du professeur Vololotiana Hanta Marie Danielle ont permis de désamorcer ce qui pouvait dégénérer. Le pouvoir a tout de suite réagi et la distribution de tambavy CVO dans les premier et cinquième arrondissements en est la preuve.. La ministre de la Culture et de la communication a pris les devants pour montrer que le pouvoir était réactif. Dans l'ensemble, les mesures établies dans le cadre du confinement sont respectées. Les forces de l'ordre appliquent à la lettre les consignes et ne laissent rien passer, appliquant avec la même rigueur les sanctions décidées. La population est prête à suivre la voie qui est tracée en ce moment.

Sur le plan international, le coronavirus ne laisse aucun répit aux nombreux pays qui sont impactés. Les Etats-Unis, le pays le plus touché avec ses chiffres apocalyptiques. Les cas de contaminations ne descendent pas en dessous de 50.000 par jour, le président Donald TRUMP ne sait plus à quel saint se vouer. De plus, la Cour suprême lui a infligé un revers judiciaire à propos de ses déclarations d'impôts. La Cour suprême était en droit de réclamer les archives comptables du président américain. La réaction indignée du locataire de la Maison Blanche reste pour l'instant sans effet sur la suite de la procédure. Le président brésilien Bolsonaro est atteint du coronavirus. Il a reconnu qu'il devait se soigner.

La France continue son déconfinement. Il n'y a plus de retour en arrière à envisager. Le nouveau gouvernement dirigé par le gauchiste Jean Castex est classé à droite avec tous les poids lourds du parti républicain. Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur, Eric Dupont Moretti, le ministre de la Justice, Roselyne Bachelot présentent un casting XXXL.

Le coronavirus est toujours présent, mais les méthodes utilisées pour y faire face ont été adaptées à la situation. Les semaines à venir sont toujours aussi cruciales.