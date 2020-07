Madagascar: Mahajanga - Nouveaux branchements promis par le Dg de la Jirama

Le DG de la Jirama Vony Andriamamy est venu à Mahajanga pour régler avec les autorités de Boeny les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité.

La visite du Directeur général de la Jirama à Mahajanga, Vony Andriamamy, arrive à point nommé, face aux problèmes en approvisionnement en eau et électricité à Mahajanga, ces derniers temps. Le coach de la région Boeny a effectué une visite de courtoisie aux autorités dans la région Boeny, hier, au bloc administratif à Ampisikina.

L'objectif de cette mission était de constater de visu l'avancement des travaux au niveau de la Jirama à Mahajanga.

« Nous avons discuté des points à améliorer au niveau de l'approvisionnement en eau et électricité à Mahajanga. Le branchement pour la population et les nouveaux abonnés locaux fait également partie de la priorité de la Jirama. De nouveaux branchements seront envisagés», a déclaré le DG, Vony Andriamamy. « La Jirama tournera désormais 24h sur 24h jusqu'à la fin de l'année 2021 au plus tard, dans tous les chefslieux de district de la région Boeny. Tel a été le point d'orgue de notre rencontre avec le Coach. En ce qui concerne le tarif de la consommation à Mahajanga, une éventuelle amélioration était aussi discutée. Mais en tout cas, il a promis la réalisation de différents objectifs de notre rencontre », a expliqué le Chef de région Boeny, Bazezy Clavelah Vanombey.

Délestages

La ville de Mahajanga subit les affres des séries de coupure d'électricité tous les jours depuis plusieurs mois, voire des années, dans presque tous les vingt-six fokontany de la commune urbaine de Mahajanga.

Des quartiers sont plongés dans le noir, d'autres sont privés d'eau durant toute la journée et même la nuit. Les délestages interviennent sans aucune annonce à l'avance et surtout le dimanche, pendant les heures des cultes et messes à Mahajanga.

Les quartiers de Manjarisoa et alentours, ainsi que d'autres fokontany n'ont pas accès à l'eau alors qu'ils sont branchés à la Jirama. La pression de l'eau est très faible à Androva, Mahavoky atsimo et à Mahajanga be. Des longues files se forment devant les kiosques à eau dans les fokontany.

Rappelons que deux groupes électrogènes étaient en panne, il y a deux semaines à Mahajanga. Ce qui a provoqué des séries de coupures au minimum huit fois en une journée dans plusieurs quartiers.