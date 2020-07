Congo-Brazzaville: COVID-19 - Vingt mille masques pour les candidats au baccalauréat

La Fondation Congo Assistance(FCA) a offert, le 10 juillet, un lot de masques de protection aux élèves de l'enseignement général et technique, candidats au baccalauréat au titre de la session 2020.

Les cartons de masques ont été réceptionnés par les deux directeurs de cabinet du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Adolphe Mbou-Maba, et de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Jean Ngakosso, en présence du premier conseiller à l'ambassade de Chine, Qian Xia Sang.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui aux mesures de prévention visant à garantir la sécurité des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs pour leur permettre de passer l'examen dans les meilleures conditions sanitaires.

Au nom de leurs ministres de tutelle et des élèves bénéficiaires, Mbou-Maba a remercié la première dame du Congo, Antoinette Sassou-N'Guesso, présidente de la FCA, dont l'action dans le domaine de l'éducation au Congo a déjà, selon lui, « marqué d'une empreinte indélébile le parcours de cette fondation ».

Ce don de masques couvre, a-t-il ajouté, « l'une des mesures barrières pour nous permettre de lutter contre cette pandémie qui ravage le monde, et qui jusqu'à présent n'a pas de vaccin, ni de traitement ».

Sur l'origine du don, la secrétaire générale adjointe de la FCA, Rosalie Biangana, a rappelé qu'il est du gouvernement chinois et de la première dame de Chine, Peng Liyuan, aux pays africains, à travers l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement.

« Pendant cette période sanitaire difficile due à la pandémie de coronavirus dans notre pays, la première dame du Congo qui a fait de l'éducation son cheval de bataille ne pouvait rester en marge de l'élan de solidarité enclenché depuis des mois, surtout en cette période d'examen », a indiqué, Rosalie Biangana.

Elle a, en outre, rappelé que la FCA et les deux ministères entretiennent un partenaire à travers, d'abord, l'école Medersat.Com, d'Edou, à Oyo, puis, dans le cadre de la Maison-école.

De son côté, le premier conseiller près l'ambassade de Chine a rappelé à l'occasion l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Congo, sur les plans politique, économique, culturel, etc. Relations d'amitié caractérisées par différentes visites de travail effectuées dans le sens Beijing-Brazzaville et vice versa, sans oublier la manière dont les deux pays se sont soutenus aux pires moments de la crise sanitaire de coronavirus, et surtout la coopération entre la FCA et l'ambassade de Chine.

« La FCA et l'ambassade de Chine entretiennent de bons rapports d'amitié et de coopération. L'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou-N'Guesso, joue un rôle important dans la vie de son peuple, et à travers sa fondation, elle mène une action réelle en faveur de la jeunesse congolaise. L'ambassade de Chine réaffirme sa volonté de travailler avec elle. La pandémie de la Covid-19 est un ennemi commun. Nous devons travailler ensemble pour le vaincre », a réitéré Qian Xia Sang.

Ce dernier n'est pas passé sous silence les mesures rigoureuses mises en place par le président XI Jinping et le gouvernement chinois depuis que l'épidémie du coronavirus (Covid-19) a fait son apparition, ainsi que sa contribution permettant au reste du monde de prévenir l'arrivée du fléau.