Sénégal: Le ministre de la Communication fait le point sur le projet de nouveau code de la publicité

Dakar — Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a indiqué avoir pris un arrêté portant mise en place de la commission nationale chargée de réfléchir à un nouveau code de la publicité, en vue de renforcer les entreprises et les conformer au nouveau cadre marqué l'avènement du numérique et "la multiplicité des acteurs".

"Nous sommes en train de travailler à l'élaboration d'un nouveau code de la publicité devant remplacer la loi de 1983 qui est dépassée par l'évolution d'un secteur marqué, notamment, par le numérique et la multiplicité des acteurs", a-t-il dit dans un entretien paru dans l'édition du week-end du quotidien Le Soleil.

Dans cette perspective, le ministre de la Culture et de la Communication a signalé avoir déjà pris l'arrêté portant mise en place de la commission nationale de révision.

"Un expert est commis, le benchmarking effectué. L'expert proposera un projet qui sera soumis à la commission nationale", a-t-il indiqué, en notant que mis à part le Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP), "la principale source de revenus de la presse reste la publicité".

Le secteur de la presse, a analysé Abdoulaye Diop, "traverse une situation économique très difficile pour diverses raisons", liées notamment au fait que le paysage médiatique "s'est beaucoup développé et diversifié ces dernières années avec la multiplication des organes de la presse traditionnelle et l'émergence de nouveaux acteurs que sont la presse en ligne et les radios communautaires".

"Les recettes publicitaires, principales sources de financement, sont devenues rares pour la plupart des acteurs. Seuls quelques grands groupes tirent leur épingle du jeu", a souligné Abdoulaye Diop.

Selon le ministre, renverser cette situation et renforcer les entreprises de presse est un des objectifs majeurs du Code de la presse adopté en 2017, lequel prévoit par ailleurs "des mécanismes de financement au profit des médias de service public".