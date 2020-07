Gabon: Echanges entre les religieux et le gouvernement

Ce vendredi 10 juillet 2020,le Premier ministre s'est entretenu avec les responsables des différentes communautés religieuses du pays. Avec le ministre en charge de l'Intérieur,ils ont eu une discussion franche sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité.

Les responsables religieux ont été reçus par le Chef du gouvernement gabonais et son ministre en charge de l'Intérieur. Julien Nkoghe Bekale et Lambert Noël Matha ont religieusement écouté les "hommes de Dieu". Le Premier ministre a d'ailleurs rassurer aux uns et aux autres que " L'union entre un homme et une femme est le socle de la société gabonaise. L'Etat protègera toujours le mariage entre personnes de sexes différents" a t-il insisté .

Il en fait part à ses interlocuteurs des directives et de la volonté du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, à ne transiger sur aucune de nos valeurs et des traditions. "Nous avons aussi abordé la question de la réouverture des lieux de culte. Sur ce sujet les discussions vont se poursuivre entre le Gouvernement et les responsables religieux" a t-il poursuivi.

Aux dires du Chef du gouvernement, cet échange a été constructif. il a en plus,exprimé sa gratitude aux responsables religieux pour leurs contributions et leur sens de l'écoute.