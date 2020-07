Gabon: National Foot - Saison 2019-2020 terminée

La Fédération Gabonaise de Football a tenu un point de presse à son siège. C'est devant les représentants des clubs de première et deuxième division, les représentants des footballeurs évoluant au Gabon et la Ligue nationale de football que la Fégafoot a annoncé la fin de la saison 2019-2020 des National Foot 1 et 2.

La Fédération Gabonaise de Football a annoncé au cours d'un point de presse la fin de la saison 2019-2020. Cela s'est déroulé en présence des acteurs majeurs du football gabonais, à savoir la Linaf, l'Association Nationale des Footballeurs du Gabon, de l'ANFPG, l'Association des clubs de D1 et D2 et bien d'autres invités pour la circonstance. Une décision dont les conséquences sont les suivantes.

Les deux premiers de chaque poule A et B se qualifient donc pour les deux prochaines coupes continentales. En effet, Bouenguidisport, le néo promu sera le représentant gabonais en Ligue des champions africaine, et ce sur proposition de la Linaf et des représentants des clubs de D1 et D2. En raison de son nombre de points (16 points) par rapport aux autres écuries, la formation de l'Ogooué-Lolo mérite sa qualification en Ligue des champions. L'AS Mangasport quant à elle, qui totalise 13 points dans son groupe participera à la prochaine Coupe de la CAF.

Autre décision après le conclave, pas de montée ni de relégation cette saison. A noter que seulement 30% du calendrier de la saison qui vient de s'achever a été réalisée, soit sept journées sur les quatorze de la phase régulière du championnat pour ce qui est du National foot 1, et seulement trois pour ce qui est du National Foot 2. La saison 2020-2021 débutera au mois de novembre 2020.

La pandémie du coronavirus aura finalement poussé les dirigeants du football gabonais à arrêter la saison. Elle a entraîné un peu partout dans le monde la suspension de plusieurs événements sportifs dont le National Foot.