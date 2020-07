Algérie: COVID-19 - La Radio nationale consacre dimanche comme journée de sensibilisation

Alger — La Radio nationale a décidé de consacrer dimanche comme journée de mobilisation et de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19, à travers l'ensemble du réseau des 48 chaînes régionales et de ses chaînes nationales, a indiqué, samedi, un communiqué de cet établissement.

"Fidèle à ses missions de service public, la Radio algérienne constitue un des principaux leviers mis à contribution dans l'application du Plan national de riposte à la Covid-19", lit-t-on dans le communiqué.

"En application des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé à adopter les radios régionales comme canal idoine dans la stratégie de communication, afin de véhiculer des explications plus pertinentes et des messages plus éloquents en direction des citoyens sur les dangers du non-respect de la distanciation physique et des mesures de prévention dans les lieux de rassemblement, la Radio algérienne a décidé d'organiser, dimanche le 12 juillet, une journée de mobilisation et de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19, à travers le réseau de l'ensemble de ses 48 chaînes régionales et des chaînes nationales", indique-t-on de même source.

Cette journée, qui associera les différentes institutions publiques impliquées directement ou indirectement dans la lutte contre la pandémie ainsi que la société civile, constitue "un des éléments d'un plan plus global adopté par la Radio sous l'impulsion des pouvoirs publics et grâce à la mobilisation et à la créativité de ses propres compétences", conclut le communiqué.