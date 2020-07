Congo-Brazzaville: Transferts - Bevic Moussiti Oko rejoint l'AC Ajaccio

Bevic Moussiti Oko va poursuivre sa carrière en Ligue 2 : l'attaquant de 25 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de l'AC Ajaccio.

Bevic Moussiti Oko n'évoluera donc pas avec Durel Avounou sous le maillot du FC Le Mans : il va rejoindre la Corse et l'AC Ajaccio. Le robuste attaquant international avait signé un contrat d'un an dans la Sarthe avec une année supplémentaire optionnelle en cas de maintien en Ligue 2. Las, l'équipe mancelle, 19e au moment de l'interruption de la compétition en mars dernier, retourne en National.

Du côté de l'AC Ajaccio, la crise du Coronavirus a aussi créé des regrets : les Insulaires étaient 3e et restaient en course pour la montée en Ligue 1 avec 2 et 1 points de retard sur Lorient et Lens.

C'est donc avec un esprit de revanche et de l'ambition que les Corses vont entamer la compétition. Et ils comptent sur Moussiti Oko (5 buts et 4 passes décisives en 28 matches avec Le Mans) pour dynamiser un secteur offensif qui s'est dépourvu avec la retraite des doyens Cavalli et Lejeune et les retours de prêt de Courtet, Flips, Cuypers, Jallow, Bayela et Keita.

Après le numéro 20 au Mans, Moussiti Oko portera le dossard 25 à l'ACA.