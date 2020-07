Congo-Brazzaville: Éducation - La distribution des fascicules de cours élargie aux écoles privées

Après la première distribution des fascicules qui a concerné uniquement les écoles publiques, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, en collaboration avec la Banque mondiale à travers le Praased, a organisé du 3 au 9 juillet une deuxième opération en prénant en compte les écoles privées, notamment les élèves en classe d'examens de certains départements du pays dont Pointe-Noire.

Dans le cadre du plan d'urgence de la continuité pédagogique initiée par le gouvernement, la remise des fascicules aux responsables des écoles privées de la ville océane a été faite, le 8 juillet, à l'évêché par Calixte Kolyardo, coordonnateur du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased). Ces documents, qui permettront aux élèves de bien se préparer aux examens (CEPE, BEPC et baccalauréat) ont été réceptionnés par le père Vianey Kiabiya, directeur diocésain des écoles conventionnées de Pointe-Noire.

Remerciant le Praceed et le ministère de l'Enseignement pour avoir élargi l'opération au secteur privé de l'enseignement, ce dernier a exprimé leur satisfaction : «Le projet Praased est pour le secteur privé de l'enseignement un projet de sauvetage qui s'inscrit dans la dynamique de la continuité pédagogique initiée par le gouvernement et qui devrait se poursuivre dans tous les secteurs de l'enseignement au Congo. Nous attendions depuis ce geste. Ces supports pédagogiques sont un patrimoine immatériel qui n'est jamais périmé, qui restera d'actualité et qui donnera la possibilité aux apprenants de pouvoir se ressourcer à tout moment».

L'opération s'est poursuivie dans deux écoles de la ville retenues pour la distribution des fascicules directement aux élèves. Il s'agit de l'école primaire Christ-Roi et du collège Mâ-Loango, qui ont reçu la délégation composée des membres du Praased ainsi que des représentants de la direction départementale de l'Enseignement primaire secondaire et de l'Alphabétisation. Cette deuxième distribution a aussi concerné les écoles publiques ayant reçu très peu de quantité de ces supports de cours lors de la première distribution, a indiqué Calixte Konyardo.

Le coordonnateur du Praased a, par ailleurs, relevé quelques différences entre la première distribution et la deuxième : « Dans le cadre de la première distribution, les fascicules étaient destinés bien entendu aux établissements et aux élèves. Mais l'unité de distribution qu'on considerait était d'abord le département ensuite l'établissement puis l'élève. Dans le contexte présent, nous sommes venus directement vers les établissements et vers les élèves». Au terme de chaque distribution, les responsables des écoles ont été invités à signer un procès-verbal et les élèves à émarger dans un bordereau, documents qui attestent la réception des fascicules par les destinataires. Notons qu'outre Pointe-Noire, cette opération a aussi été effectuée dans d'autres départements comme les Plateaux et Brazzaville.