Congo-Brazzaville: Destruction de l'environnement - La société Deija Wood Industry mise en demeure

La sanction a été prononcée lors de la visite des installations de cette société forestière par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, dans le district de Kellé, département de la Cuvette ouest, du 7 au 8 juillet.

La notion de la protection de l'environnement à des procédures que toute société doit respecter. Certes, il y a aussi le fait que ces sociétés créent des emplois, payent les taxes au niveau de l'État, mais cela ne les autorise pas de ne point se conformer à la loi, dans le cas d'espèce, aux normes environnementales. C'est dans ce contexte qu'interpellée sur la non-conformité des documents, la non-conformité de la société Deija Wood Industry, que la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, a effectué une visite de terrain sur le site de cette société.

D'une superficie de 613 hectares, la société d'exploitation forestière Deija Wood Industry, située à environ 100 km de Kellé, a signé un contrat de partenariat avec l'État congolais en date du 2 août 2007. Paradoxalement, cette unité forestière d'aménagement de Mbomo - Kellé dans la zone 4 Cuvette ouest, du secteur forestier nord, ne respecte pas les normes environnementales.

« Quand nous partons du principe nul n'est censé ignorer la loi dans le pays dans lequel il s'implante, on réalise que de 2007 à aujourd'hui, ça nous fait un lourd préjudice. Lorsqu'on s'installe, il faut déjà un plan d'aménagement selon les directives nationales d'aménagement que nous avons, mais je n'ai pas vu le plan d'aménagement dans les documents qui me sont transmis, non plus le Certificat de conformité. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental et social, parce que le Certificat de conformité c'est le document final que le ministre de l'Environnement signe à l'issue du parcours de l'étude d'impact environnemental et social », a indiqué la ministre.

Au-delà de cette conformité, il y a le plan de gestion environnementale et sociale qui permet la prise en compte de certains aspects avec des populations et des communautés qui vivent à côté, a souligné la ministre. « Je ne vois ni l'un ni l'autre, mais paradoxalement, il vous arrive de payer des taxes... Je ne peux pas comprendre que nous percevons des taxes alors que la structure n'est pas en conformité avec des textes environnementaux », s'est-elle interrogée.

Echange avec les élus locaux

Avant de regagner Brazzaville, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a échangé avec les élus locaux présents à Kellé, les représentants des administrations et de la force publique, les chefs de quartier. Arlette Soudan-Nonault a profité de l'occasion pour les informer de la levée de la mesure de mise en demeure prononcée à l'endroit de la société AGIL Congo en 2019 et en même temps de la fermeture provisoire de la société Deija Wood Industry.

Notons qu'après la sanction de Deija Wood Industry, le préfet du département de la Cuvette ouest a instruit ses services séance tenante de laisser des agents de la force publique sur les lieux. Ensuite, il prendra des dispositions selon la loi pour fermer tous les bureaux ainsi que le portail.