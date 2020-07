Congo-Brazzaville/Gabon: Eliminatoires coupe du monde feminin U20 - Le Congo affronte le Gabon en septembre

Après la suspension en mars dernier en raison du coronavirus, la Confédération africaine de football (CAF) vient de décider de relancer les éliminatoires de la Coupe du monde Costa Rica- Panama dont la phase finale a été reportée. Les Diables rouges dames des moins de 20 ans de football seront face aux Panthères du Gabon, en aller-retour dans moins de deux mois.

Les Congolaises sont déjà fixées sur la suite de leur parcours concernant la course vers la plus prestigieuse compétition de cette catégorie. Après avoir dominé les Welwitschia de l'Angola, en aller-retour, en janvier dernier, les protégées du coach Berjona Mbemba sont tenues à faire des exploits, si elles souhaitent faire le déplacement du Costa Rica et du Panama où cette compétition se déroulera.

Les dirigeants sportifs congolais, notamment ceux qui gèrent le football devraient d'ores et déjà mettre en place des stratégies, respectant les mesures barrières contre la Covid-19 et permettrant à ces joueuses ayant intégré, pour la plupart, l'équipe nationale que lors des matchs contre l'Angola, de bien préparer cette phase décisive et déterminante. Les coéquipières du capitaine Adolphine Dembélé pourront, à cet effet, compter non seulement sur le trio Doris Senga, Diane Carine Ossiethe et Queen Dzoussi, si elles sont retenues, mais aussi sur le dynamisme de la Fédération congolaise de football (Fecofoot) pour faire la différence.

En observant la précédente étape, la formation congolaise est mieux outillée pour obtenir cette qualification même si le sélectionneur congolais pensait que la tutelle devrait organiser les compétitions féminines afin de permettre aux joueuses de se mettre en jambe. « Je demande à la fédération de continuer à nous soutenir et à nous encourager. Faisons confiance à cette jeune équipe car seule la capitaine est habituée à ce genre de match. Je demande la reprise du championnat, cela les permettra d'avoir un bon temps de jeu », estimait Berjona Mbemba lors de la conférence de presse sanctionnant le match aller contre l'Angola.

Les Panthères du Gabon se sont qualifiées pour leur part sur tapis vert puisque les Léopards de la République démocratique du Congo avaient déclaré forfait lors des précédents matchs.

La phase aller du premier tour des éliminatoires aura lieu entre le 3 et le 6 septembre tandis que les matchs retour se disputeront entre le 9 et le 12 du même mois. Selon le calendrier publié par la Caf, ce premier tour mettra aux prises le Maroc à l'Algérie, le Gabon au Congo, le Liberia au Cameroun. Le Burkina Faso défiera le Nigeria tandis que la Guinée Bissau s'opposera au Ghana et le Sénégal à la Tanzanie. L'Ethiopie et le Botswana seront respectivement face au Zimbabwe et l'Afrique du Sud.

Les gagnants de cette étape s'affronteront au second tour dont les matchs aller pourront se tenir du 1er au 3 octobre puis les retours du 8 au 10 du même mois. Le dernier tour qui permettra de déterminer les quatre représentants africains se disputera du 5 au 7 novembre puis du 12 au 14 du même mois.

Prévue initialement en aout 2020, la coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans a subi comme les autres compétitions sportives les conséquences de la pandémie de coronavirus, d'où la Fédération internationale de football association l'a reportée du 20 janvier au 6 février 2021.