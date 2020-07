Congo-Brazzaville: Voirie urbaine - Charles Nganfouomo visite plusieurs chantiers routiers de la ville océane

Le ministre délégué chargé de la Décentralisation, Charles Nganfouomo, a récemment effectué cette visite guidée pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux relatifs aux infrastructures routières dans la ville de Pointe-Noire.

Le gouvernement a attribué un appui budgétaire au Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire pour la mise en œuvre de son programme de réhabilitation et de construction des voiries urbaines. Et la visite des chantiers a permis non seulement au ministre Charles Nganfouomo de se rendre compte de l'état d'avancement desdits travaux, mais aussi de faire un audit sur la subvention d'urgence du gouvernement allouée à la collectivité de Pointe-Noire.

Accompagné par Jean François Kando, président du Conseil départemental et municipal, et des membres du bureau exécutif, après cette ronde, le ministre a donné sa note de satisfaction tout en promettant poursuivre son soutien sur cette lancée pour le bonheur des Ponténégrins. « Nous sommes passés voir l'état de la mise en œuvre du programme de la réhabilitation et de construction des voiries urbaines à Pointe-Noire, ceci relativement à l'appui budgétaire que le gouvernement a apporté à ce Conseil », a dit le ministre.

Après cette visite, Charles Nganfouomo a dit avoir vérifié l'état de décaissement de l'enveloppe allouée au Conseil de Pointe-Noire. « Nous avons vérifié l'état de décaissement et nous repartons de là très rassurés. S'il n'y avait pas la crise sanitaire, peut-être que l'ensemble des travaux serait déjà achevé. Mais, avec l'interruption, on peut dire que les travaux sont déjà réalisés entre 60 et 70% », a-t-il signifié. Notons que la mairie de Pointe-Noire a travaillé avec le gouvernement pour la recherche des financements innovants Ainsi, plusieurs projets ont été sélectionnés, notamment la construction des marchés domaniaux, des centres de santé sans oublier l'amélioration des conditions d'accès à l'eau.