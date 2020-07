Sénégal: Demba Ba se prononce sur la CAN 2022 - «Je n'ai plus d'espoirs avec la sélection du Sénégal»

Demba Ba n'a jamais su ce qu'est la tanière sous l'ère Aliou Cissé. Il fait partie de ces joueurs qui ne sont plus convoqués en équipe nationale. L'attaquant de 35 ans n'espère plus une convocation. Il s'est confié...

Invité dans l'émission Talents d'Afrique en mode vidéo conférence, le pensionnaire de Istanbul Basaksehir en Turquie a parlé de la CAN 2022. A la question, est-ce que Demba Ba pense aux Lions du Sénégal et à la prochaine coupe d'Afrique des nations?

Celui qui a marqué 11 buts et 5 passes décisives cette saison répond avec le sourire. «Je pense aux Lions du Sénégal et je pense à la prochaine coupe d'Afrique des nations et je pense que le Sénégal la gagnera. » Alors qu'il n'a disputé qu'une seule CAN avec le Sénégal en 2012, Demba Ba a été zappé de la sélection en 2015 par Alain Giresse. Depuis, l'ancien joueur de Chelsea continue ses prestations entre la Chine et la Turquie.

L'équipe nationale du Sénégal, il souhaite un titre pour l'effectif en place. « Vous savez, des espoirs j'en ai plus beaucoup avec l'équipe nationale du Sénégal. Il y'a une nouvelle génération qui est arrivée et qui fait du bon boulot. Malheureusement, le compteur, il est toujours à zéro. Mais, on espère que cela va changer» souhaite-t-il.