Tunisie: Choisir son maillot de bain selon sa morpho

Nous sommes en période estivale où la canicule bat son plein ! Et qui dit été, dit canicule, plage, mer, baignade, maillot de bain, serviette de plage et tous les accessoires qui vont avec. Pour rester à la pointe de la mode durant toute la saison, on vous aide à choisir la tenue de plage qui va parfaitement avec votre morphologie.

Certainement, cet été, les cache-maillots longs et en crochet, couleur blanche, sont très à la mode. Celles qui veulent cacher leurs rondeurs peuvent jouer sur cette astuce, se procurer un cache-maillot en crochet noir ou blanc, qui se porte jusqu'aux genoux pour se balader tranquillement sur la plage.

Pour se baigner ou bronzer, on peut toujours miser sur un maillot d'une seule pièce, en noir uni, un classique indémodable. On choisit un maillot de bain à bretelles fines, ou en «je m'en fous», une pièce pour dissimuler ses défauts, éviter l'aspect entassé et avoir la taille plus fine.

A éviter absolument les maillots échancrés pour celles qui ont des rondeurs aux niveaux des hanches, et à privilégier les maillots style «mamie», qui ont l'atout de tout camoufler, notamment le ventre et les hanches.

Celles qui ont des rondeurs peuvent aussi porter les deux pièces, à condition de choisir un bas taille haute, ou bien deux pièces, en «jupe» et «top» en crochet de couleur rose, blanc, bleu... couleurs tendance de l'été 2020. Si vous choisissez les deux pièces jupe et top ou bustier en crochet, vous n'avez plus besoin de porter votre cache-maillot, il faut juste se munir d'accessoires de plage, choisir sa serviette en assorti, sa capeline, ou son chapeau qui devrait vous accompagner durant toute la baignade pour éviter les coups de soleil.

Pour les fans des couleurs et du style bariolé ou fleuri, elles peuvent aussi choisir leur robe-maillot en fonction de leur morphologie et les parties qu'elles veulent cacher. Les shorts et bustiers, fleuris, vont à merveille à toutes celles qui ont la taille élancée et les jambes fines. Les fashionistas peuvent dénicher des maillots de bain dans les boutiques de friperie, qui les vendent à prix cassés, en cherchant la pièce qui leur va à merveille, ou en associant deux pièces qui vont ensemble. Attention à bien choisir la bonne taille de son maillot pour éviter un look négligé et mettre la lumière sur ses défauts au lieu de les corriger.

Le mixage des couleurs et des motifs des hauts et des bas est également permis pour celles qui veulent avoir un look original, mais harmonieux.

Pour un total look fashion, les coquettes doivent prêter attention aux détails et bien assortir leurs tongs, leur sac et les choisir, soit de la même couleur que leur maillot de bain, sinon les assortir parfaitement en choisissant des couleurs qui se marient très bien.