Tunisie: Mincir en toute gourmandise !

Opter pour un régime drastique, dans le but de perdre rapidement les kilos amassés surtout au niveau du ventre, des hanches et des cuisses, ne relève pas d'une décision bien réfléchie et encore moins efficace !

Les régimes alimentaires draconiens sont fondés sur le principe de la frustration, laquelle engendre irritabilité et carences. Mieux vaut faire preuve de patience et adopter une alimentation saine et équilibrée, tout en remplaçant les aliments hypercaloriques, riches en gras, en sel et en sucre rapide, par des aliments hypocaloriques, tout aussi succulents et nutritifs mais dont l'effet sur la morphologie n'est autre que positif.

En effet, certaines personnes qui présentent un surpoids ou encore une obésité s'acharnent à limiter leurs plats quotidiens à des aliments non rassasiants et à des portions d'oiseau, dans l'espoir de voir la numérotation de la balance électronique chuter d'un cran. Pourtant, un bon régime amincissant doit être considéré comme un mode alimentaire, facile à adopter et à perdurer dans le temps. Il s'agit d'une hygiène de vie qui commence par la substitution des aliments hypercaloriques par ceux, nettement moins caloriques, tout en s'adonnant à une activité physique régulière. Préserver ses trois plats quotidiens ainsi qu'une collation tout en perdant, progressivement, les kilos de trop ne relève point de l'impossible.

Opter pour des aliments hypocaloriques

Mais pour réussir ce défi, il convient, avant toute chose, d'avoir une idée sur les aliments jugés comme étant nutritifs, essentiels à l'organisme vu leurs teneurs en fibres, en vitamines, en minéraux et en sucre lent, tout en étant respectueux pour la ligne.

Pour le petit déjeuner, par exemple, il est possible de miser sur des aliments qui procurent de l'énergie essentielle pour démarrer la journée. Un petit déjeuner équilibré doit contenir, par exemple, une tranche de pain complet ou encore une dose de flocons d'avoine sous forme de céréales à consommer avec du lait 0% matières grasses ou avec un yaourt sans sucre. Un café sans sucre ajouté ou un thé en infusion peuvent aussi faire partie de cette panoplie d'aliments hypocaloriques mais essentiels au bien-être. La pomme, ce fruit miraculeux, doit, nécessairement, être consommé aussi bien pour sa vertu hyper-rassasiante que pour sa teneur en pectine, laquelle facilite la digestion.

Les plats du déjeuner et du dîner seront les plats où les goûts se mélangent dans un panache harmonieux entre des aliments succulents, nutritifs et sans effet néfaste sur la ligne, d'une part, et les épices et les plantes aromatiques, d'autre part.

Légumes, féculents et pain complet

Et pour diversifier ces moments de régal, il est possible de tabler sur des aliments hypocaloriques comme les haricots, lesquels sont réputés pour leur faible teneur en gras et en sodium et leur forte teneur en fer et en fibres. Les lentilles, concoctées sous forme d'un potage ou d'une salade, sont aussi riches en fer. Elles aident l'organisme à tenir le coup jusqu'à l'heure de la collation. Encore faut-il souligner que certains aliments prohibés par certains nutritionnistes sont, bien au contraire, fondamentaux dans le cadre d'un régime amincissant. C'est le cas du pain, des pâtes, du riz ainsi que des pommes de terre. Il convient, tout bonnement, de remplacer les pâtes, le riz et le pain blancs par ceux, complets. Ces aliments procurent de l'énergie grâce à leur teneur en fibres et en sucre lent. Ils facilitent même le transit intestinal et favorisent ainsi la perte du poids. Quant à la pomme de terre, elle peut faire partie des aliments recommandés dans le cadre d'un régime amincissant à condition d'être cuite à la vapeur ou à l'eau et non pas frite. Plusieurs légumes sont susceptibles de donner de la fraîcheur et du goût aux plats tout en luttant contre le surpoids. C'est le cas, à titre indicatif, du poireau qui, outre sa teneur en sels minéraux et en acide folique, agit comme un diurétique naturel. Le brocoli, le concombre, la courgette, les épinards et bien d'autres légumes sont aussi à utiliser sans craindre la prise de poids.

Pas de sel ajouté !

Par ailleurs, les crustacés et le poisson bleu s'alignent parmi les aliments à intégrer immanquablement dans le cadre d'un régime amincissant, à l'exception des crevettes lesquelles sont considérées comme plus caloriques que les autres mollusques. Rappelons que le poisson bleu est très riche en vitamines et en oméga 3 ; les mollusques, eux, contiennent autant de magnésium que l'organisme en a besoin. Et afin de parfaire ses plats et réussir son nouveau mode de vie alimentaire, rien n'est plus efficace que de remplacer le sel par des épices, des plantes aromatiques mais aussi par l'ail, lequel agit en accélérant la digestion. Ces adjuvants savoureux permettent de se passer du sel, lequel représente le premier responsable de la rétention d'eau.

Une collation qui ne déclenche pas le sentiment de culpabilité...

Outre les plats basiques, une collation par jour semble être, parfois, nécessaire aussi bien pour combler les petits creux que pour régaler le palais. Pour ce, rien n'est plus recommandé que la consommation de certains fruits, considérés comme hypocaloriques. La pastèque en est un. Savoureuse, désaltérante et rassasiante à la fois, elle est riche en eau et en vitamines. Les oranges et le pamplemousse-- qui ne sont pas de saison-- sont aussi recommandés pour leur apport en vitamine C et pour leur effet diurétique. Autre fuit riche en vitamine C et pauvre en calorie : le kiwi. Et contrairement à ce qui circule sur l'effet hypercalorique des bananes, il est bon de savoir que, consommé avec modération, ce fruit agit efficacement dans le cas d'un régime amincissant, et ce, pour son effet hyper-rassasiant. Pour les férus de grignotage, mieux vaut privilégier les amandes que les chips ou autres produits caloriques. Riches en protéines et pauvres en calories, sèches ou fraîches, les amandes représentent des amuse-bouche idéales pour les personnes soucieuses de leur ligne. Autre produit qui pourrait constituer une collation diététique : le yaourt. Riche en calcium, ce produit laitier rafraîchit, facilite le transit intestinal et procure une sensation de satiété grâce à ses agents actifs.

Pour tenir le coup et perdurer le régime amincissant, il convient de ne se priver de rien. Une bouchée de gâteau, deux morceaux de chocolat noir ou encore un sorbet de fruit light par semaine peuvent freiner l'irrésistible envie de jeter l'éponge et d'échouer dans son projet d'une silhouette de rêve !

Source: Www.viepratique.fr