Tunisie: Le jasmin de Tunisie refleurit au Bois de Vincennes

Lors de l'exposition nationale de Nogent-sur-Marne (1907), en plus des bâtiments hérités des expositions précédentes, le Jardin érige, sur le site, différents autres pavillons dont celui de la Tunisie. Dans un décor d'aloès et de palmiers, ce pavillon était une élégante construction de « style mauresque », toute blanche au milieu de la verdure, où l'on pouvait se détendre en buvant du thé au café maure, et y acquérir des objets de l'artisanat, tapis d'Orient, poteries, textiles, broderies anciennes, tentures, meubles et bijoux, thé, miel, huile d'olive ...

Pour nous Tunisiens à l'étranger, il est de notre droit, et surtout de notre devoir, de promouvoir notre belle Tunisie en rappelant ses 3.000 ans d'histoire, son vécu, son positionnement géographique. Notre association et notre Comité du devoir de mémoire n'ont de cesse de le faire notamment avec l'hommage que nous rendons tous les ans à Victor Young Perez à l'Insep, champion du monde tunisien de boxe déporté.

Le pavillon tunisien : la mémoire ressuscitée

En leur temps déjà, nos associations Carthage et Neapolis avaient entrepris des démarches auprès des derniers ambassadeurs de Tunisie en poste en France, Messieurs Raouf Najjar, Adel Fekih, Mohamed Ali Chihi et Abdelaziz Rassâa, et également auprès du Conseil régional d'Ile-de-France, du Conseil départemental du Val-de-Marne, de la Mairie de Paris, de la ville de Nogent-sur-Marne, de la ville de Vincennes, pour restaurer, rénover et ressusciter le pavillon de la Tunisie (tombé en ruine) dans ce magnifique jardin d'agronomie tropicale (le jardin le plus exotique et le plus mystérieux qui soit). Notre démarche associative, et nous en sommes fiers, a abouti, puisque la région Ile-de-France et d'autres partenaires ont débloqué la somme de deux millions d'euros (environ six milliards de nos millimes) pour réaliser les travaux.

Derrière le Château de Vincennes la Tunisie refleurit

Merci à la France, merci à la Région Ile-de-France et à toutes les institutions qui ont participé à faire revivre ce lieu de devoir de mémoire. Nous, Tunisiens de France, veillerons tous ensemble à faire vivre ce lieu magique par des expositions, par le théâtre, par le cinéma et par le vivre-ensemble.

Ce jardin de 4 hectares et demi, inauguré en 1907, situé nord-est du bois de Vincennes-fermé pour des raisons de sécurité-a été rouvert au public.Il se situe au 45 bis avenue de la Belle Gabrielle dans le Bois de Vincennes.

Les travaux ayant pris du retard en raison du Covid-19 se sont terminés le 10 juillet 2020.

On envisage une 2e édition des Foulées du Jasmin dans le Bois de Vincennes ainsi qu'un tournoi de pétanque et sceller ainsi par le sport, la culture, le tourisme l'amitié franco-tunisienne.

* Respectivement président de l'Association Carthage et présidente de l'Association Neapolis