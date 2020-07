Tunisie: Mercato - Mohamed Drager pisté par Hanovre

Entre Drager et Paderborn, l'aventure tire à sa fin.

Deux ans après avoir opté pour Paderborn, Drager, toujours sous contrat avec Fribourg, ne serait pas retenu par le SCP O7. L'arrière droit de 24 ans ne quitterait toutefois pas l'Allemagne où Hanovre 96, club de Bundesliga 2, devrait se positionner en vue d'un transfert définitif. Attendons voir.

Lokosa sur le marché

L'Espérance Sportive de Tunis délivrerait son bon de sortie à Junior Lokosa. En transit, l'avant nigérian devrait maintenant s'atteler à rompre son contrat à l'amiable avec le champion de Tunisie en titre. Quel point de chute par la suite pour Lokosa ? Il se pourrait qu'un Cador de la Ligue 1 soit preneur. En l'état, l'EST ne s'opposerait pas à son transfert (pas de départ conditionné). Recruté lors de la saison 2018-2019, Lokosa a été victime d'un destin capricieux. Une rupture des ligaments croisés a freiné son élan à l'EST.

Al Ismaily sur Methnani

Annoncé à l'EST, Mohamed Methnani pourrait finalement poser ses valises en Egypte, du côté d'Al Ismaily. L'ex-milieu de l'ESS et ancien joueur d'Al Jaish intéresse donc les Darawiches qui pourraient se positionner en ce sens.

Le ST blinde le contrat d'Achraf Ajimi

Le cas de Youssef Meddeb a fait son effet. Soucieux de blinder les baux de ses pépites, le Stade Tunisien a récemment conclu un engagement ferme de cinq ans avec son attaquant Achraf Ajimi. Les soubresauts vécus concernant Youssef Meddeb au cours de cette période estivale ont donc servi d'exemple.

Pour Khazri, les Verts renoncent à 7 millions d'euros

Comme annoncé récemment, Saint-Etienne aurait finalement décidé de conserver Wahbi Khazri. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec les Verts cette saison, l'attaquant international tunisien plaît beaucoup à Claude Puel. Saint-Etienne renoncerait donc à une indemnité de transfert intéressante pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 7 millions d'euros et qui ne manque pas de prétendants, à l'instar des espagnols de Granada et de quelques écuries russes. Bien loin de ses standards de la saison passée, Khazri a connu une saison assez terne à Saint-Etienne. Passant du statut de taulier à celui de remplaçant, il a aussi régulièrement pris le chemin de l'infirmerie en raison de l'accumulation des blessures. Qu'il semble loin le temps où le joueur a excellé à Southampton. Depuis quelque temps, même sa prise de poids n'a pas manqué d'être pointé du doigt. A lui de rebondir et de retrouver tout ce qui a fait sa réputation de joueur explosif et vif à souhait.