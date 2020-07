Ile Maurice: Des projets de Rs 66 milliards du secteur privé mis en chantier

Entreprise pharmaceutique au coût de Rs 260 millions, hôtel cinq-étoiles de Rs 2,5 milliards dans le complexe Jin Fei, immeuble de 15 étages à Trianon : les projets ne font nullement défaut dans le contexte économique actuel. Ces projets ont été discutés lors d'un comité présidé par le Premier ministre le vendredi 10 juillet.

Voici un communiqué sur ces projets :

High Level Committee Meeting : coup d'accélérateur aux projets de développement du secteur privé

Le High Level Committee s'est réuni le vendredi 10 juillet, sous la présidence du Premier ministre, M. Pravind Jugnauth, en vue de faire un état des lieux de l'avancement des gros projets d'investissement du secteur privé. L'objectif du High Level Committee est de prendre des décisions qui s'imposent pour accélérer l'octroi de permis et d'autorisations nécessaires à quelques 53 projets répertoriés.

Ces projets sont repartis dans plusieurs secteurs d'activité et devraient mobiliser des investissements combinés de l'ordre de Rs 66 milliards.

Lors de cette séance de travail, 33 projets représentant un montant de Rs 38 milliards de roupies ont aussi été passés en revue par le comité.

20 projets qui furent facilités par l'Economic Development Board (EDB) ont également été présentés.

Le comité s'est penché sur une série de projets majeurs du secteur privé qui devraient prochainement faire partie du paysage d'affaires du pays dans diverses filières.

Une entreprise pharmaceutique compte injecter Rs 260 millions dans une unité de fabrication à Rose-Belle d'ici le troisième trimestre de cette année.

Dans le secteur de l'hôtellerie, un hôtel cinq-étoiles au sein de la Jin Fei Smart City au coût Rs 2,5 milliards est actuellement en chantier.

Un projet intégré à Bel Ombre avec parcours de golfe pour un investissement de Rs 1 milliard sera enclenché dans quelques mois.

Un autre projet de parcours de golfe (investissements prévus de l'ordre de Rs 2,2 milliards) verra le jour dans le nord de l'ile.

Des développements sont aussi prévus dans l'immobilier bureau. Un immeuble de bureaux de 15 étages à Trianon et mobilisant Rs 700 millions sera bientôt en phase de construction.

Un Smart City dans le nord consacrera, pour sa part, des ressources financières de Rs 1,2 milliard dans son expansion.

Dans le secteur de l'enseignement privé, une école primaire, assortie d'une section pré-primaire, verra le jour à Gros Bois dans le sud du pays. Le développeur prévoit un investissement de Rs 215 millions dans ce projet.

La construction d'un autopont reliant l'autoroute M1 au site identifié pour abriter la nouvelle ambassade des Etats-Unis à proximité de Bagatelle débutera durant le troisième trimestre de 2020. Des investissements de Rs 250 millions y seront affectés.

La région de Moka et de Bagatelle connaitra des développements majeurs dans un proche avenir avec de nouvelles facilités de shopping et de détente (Rs 350 millions) et des travaux de traitement d'eaux usées (Rs 350 millions).

Le comité comprend aussi plusieurs ministres, en l'occurrence, le Deputy Prime Minister M. Steven Obeegadoo et ministre du Logement et Terres et ministre du Tourisme, le Vice-Premier ministre et ministre des Collectivités locales, Dr Anwar Husnoo, le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, Dr Renganaden Padayachy, le ministre des Affaires étrangères, M. Nando Bodha, le ministre de l'Environnement, M. Kavi Ramano, le ministre de l'Energie et des Services publics, M. Joe Lesjongard, le ministre de l'Agro-industrie, M. Maneesh Gobin, le ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagutpal et le ministre de l'Economie bleue, M. Sudheer Maudhoo.

Les ministres, le Secrétaire financier et les Secrétaires permanents des différents ministères ainsi que les représentants de l'Economic Development Board ont pu constater l'avancement des gros projets privés.

Les projets qui ont reçu leur approbation récemment concernent une diversité de secteur d'activités dont l'industrie pharmaceutique, l'éducation, la logistique et distribution, la manufacture, les espaces bureaux et commerciaux, l'hôtellerie et le développement immobilier. Ces projets vont générer de nouveaux emplois dans plusieurs filières porteuses.