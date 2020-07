Algérie: Belhimer - Les médias publics doivent se réorganiser "de manière profonde"

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a appelé les médias publics audiovisuels et écrits à s'organiser de "manière profonde" selon les nouvelles exigences qui impliquent leur modernisation et leur transformation en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés.

"Les médias publics audiovisuels et écrits sont appelés à être réorganisés de manière profonde. C'est l'époque qui l'exige et qui implique de les moderniser et de les transformer en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés. C'est-à-dire une offre basée sur le texte, le son et l'image, ce qui est une règle valable pour tout le monde : presse écrite imprimée, sites électroniques, radios et télés", a indiqué le ministre dans un entretien au quotidien la Sentinelle.

"Sur la base de ce sixième engagement républicain, le chef de l'Etat, alors candidat libre de toute attache partisane à la magistrature suprême, a promis de s'investir pleinement pour l'avènement 'd'une presse libre et indépendante, respectueuse des règles du professionnalisme, de l'éthique et de la déontologie, érigée en vecteur de l'exercice démocratique et protégée de toute forme de dérive'", a-t-il rappelé.

Interrogé sur un chantier de restructuration des groupes publics de communication, M. Belhimer a indiqué "qu'il n'est pas encore question d'un nouveau chantier de restructuration des groupes publics de communication qui aurait été lancé en bonne et due forme".

Pour lui, "Il s'agit à l'heure actuelle de la nomination de nouveaux DG et PDG d'entreprises du secteur économique de la Communication. Des responsables chargés d'assainir des sociétés assises actuellement sur des déséquilibres structurels, financiers et humains, et qui accumulent déficits de tous genres et pertes d'argent".

Il a expliqué qu'"une fois assainies, ces entreprises devraient se diversifier et produire de la richesse pour ne plus avoir à dépendre du budget du ministère de la Communication ou de la manne providentielle de l'ANEP qui maintient notamment les six journaux publics sous perfusion financière permanente".

"En attendant, la publicité publique continuera effectivement à constituer l'essentiel des aides de l'Etat à la presse nationale dans son ensemble", a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé en outre la réactivation du Fonds d'aide à la presse, gelé en 2015.

"Indépendamment des futurs ressources du Fonds d'aide à la presse qui a été gelé en 2015 et vu ses réserves transférées au Trésor Public. Ce Fonds, et c'est là une vraie bonne nouvelle, a été réactivé sur décision du Premier ministre et à ma demande", s'est-il félicité, indiquant que la presse "bénéficiera donc de deux sources de subvention directes ou indirectes, via l'ANEP et ce Fonds d'aide".

Interrogé sur les constats de dépassements de la part des chaînes de télévision offshore, M. Belhimer a indiqué que l'Autorité de régulation de la presse audiovisuelle (ARAV) et le ministère de la Communication avaient été contraints plus d'une fois à réagir pour rappeler à l'ordre certaines télés offshore pour les exhorter au respect de l'éthique, de la loi, de la vie privée et de l'honneur des personnes.

Il a rappelé, dans ce sens, que "faire preuve d'esprit de tolérance et d'ouverture n'est pas se montrer faible ou permissif à l'excès", faisant remarquer qu'"en cas de récidives et de dépassements intolérables, force restera donc à la loi et des mesures coercitives seraient prises certainement".