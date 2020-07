Algérie: Covid19-Prise en charge des patients - Vers l'augmentation des capacités d'accueil des hôpitaux

Alger — Un dispositif permettant l'augmentation du volume des admissions au niveau des établissements hospitaliers conséquemment à la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) sera mis en place, a annoncé dimanche le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

"J'ai instruit tous les responsables afin de mettre en place un dispositif de lits dédié au Covid-19. Il ne faut pas qu'il y ait un seul Algérien qui parte à l'hôpital et qu'il ne trouve pas de place. Cela est inadmissible", a-t-il déclaré sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.

Selon le ministre, un délai de "48 heures" a été accordé aux responsables de ces établissements pour assurer une réaction rapide et efficace pour l'accueil des patients souffrant de Covid-19. Il a précisé, à ce titre, que des instructions ont été données pour que "60% des lits disponibles soient dédiés au Covid-19 et les 40% restants aux urgences".

Pour renforcer les capacités des hôpitaux à satisfaire une demande accrue, le ministère, a-t-il poursuivi, est "en train de prendre les mesures pour stopper, à nouveau, les activités non urgentes".

Il a affirmé, en outre, que malgré l'augmentation brutale de la demande "les hôtels ne seront sollicités qu' en dernier recours".

M. Benbouzid a estimé que l'augmentation des cas de Covid-19 observée ces derniers jours constitue "une préoccupation nouvelle" pour les autorités sanitaires du pays qui doivent "prendre les mesures et être encore plus vigilantes dans la communication et la sensibilisation des citoyens".

Le ministre s'est engagé, dans ce contexte, à sanctionner tout manquement dans la prise en charge des malades de Covid-19, soulignant que "des sanctions sont déjà tombées et d'autres tomberont si nécessaire". "Ce qui s'est passé à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila) est insoutenable, c'est inadmissible", a-t-il jugé, faisant savoir qu' "une enquête a été diligentée". "J'ai le rapport et des sanctions vont tomber de la même manière qu'à Sétif et à Constantine", a-t-il averti.

Néanmoins, il a promis que l'Etat mettra "à la disposition du personnel médical tous les moyens nécessaires".

Interrogée sur un éventuel re-confinement, le ministre a estimé que cette mesure qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 "n'est pas à écarter". Dans le cas où l'Algérie doit recourir à nouveau à cette mesure, le confinement "sera partiel" et "non pas national", a-t-il soutenu, précisant que le confinement concernera les régions "à forte densité de population". "C'est une mesure qu'on ne souhaite pas", a-t-il ajouté, expliquant que le recours au reconfinement "n'est pas une chose simple" et "n'est pas la bonne solution".

Evoquant le risque de propagation du virus durant la célébration de l'Aid El Adha, M. Benbouzid a affirmé que son département peut seulement "donner des recommandations sur le plan purement sanitaire", appelant les citoyens à "éviter les rassemblements et les déplacements inter-wilayas".

Pour le ministre, la question du maintien ou de l'annulation du sacrifice du mouton est "une affaire de fetwa et des gens de la religion".

Toutefois, il a souligné que son utilisation est tolérée lorsqu' "on ne dispose de rien", mettant en garde contre tout "abus" dans le recours à cette technique.

Sur un autre plan, M. Benbouzid a affirmé que la stratégie de communication liée au Covid19 "change au gré de la situation". "Nous ne sommes pas alarmistes, nous essayons d'expliquer, de mettre en garde" les citoyens contre le non respect des gestes barrières, a-t-il expliqué, indiquant que lors d'une réunion tenue samedi avec le ministre de la Communication et des cadres de son département, il a été décidé de renforcer le plateau de communication". "Nous allons déployer des moyens de communication extrêmement forts", a-t-il ajouté.