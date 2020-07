Togo: Faute de moyens, zémidjan est le secours des maires et adjoints

Ce n'est pas une fiction, mais bien sur une réalité des premiers pas de la décentralisation. Élus il y a un an, les maires et leurs adjoints ont effectivement pris fonction le 15 octobre de l'année dernière. Malheureusement, ils ne font jusque-là rien de concret, faute des moyens essentiels. Non seulement des maires et leurs adjoints arrivent à sacrifier leurs indemnités pour quelques besoins, mais aussi ils sont obligéscde prendre taxis-motos.

Selon les informations, plusieurs communes sont dans ce cas dont celle de Kloto 2. Approché, l'adjoint au maire Georges Mawuéna EHO nous en dit plus... Rappelons que la commune Kloto 2 est composé de 3 grands canton à savoir Lavié, Lavié Apedomé et Kpimé. La commune dispose d'un maire, un adjoint au maire et de 11 conseillers municipaux.