Cote d'Ivoire: Gnelou Paul - "L'éducation est un service public qui relève de l'obligation de l'état"

Le Réseau Ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous(Rip-Ept) a organisé, le jeudi 9 juillet 2020 à Abidjan-Plateau, un atelier de renforcement de capacités des professionnels de la presse écrite et audio-visuelle sur les "Principes d'Abidjan" en matière de droit à l'éducation.

Selon Gnelou Paul, Président du conseil d'administration (Pca) du Rip-Ept, les "Principes d'Abidjan" sur le droit à l'éducation sont des principes directeurs relatifs aux obligations des États en matière de droit de l'Homme, de fournir un enseignement public de qualité et de réglementer l'implication du secteur privé dans l'éducation.

Ces principes élaborés par plus de 50 experts du droit à l'Éducation en février 2019 à Grand-Bassam, ont été reconnus par plusieurs organisations internationales dont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, et le Conseil des droits de l'homme de l'Onu comme outil de référence en matière de droit à l'éducation.

Les Principes d'Abidjan sont constitués de 97 principes directeurs, résumés en 10 principes, visant à améliorer et faire avancer l'éducation dans les pays.

Ces principes stipulent entre autres que : "Les États doivent respecter, protéger et mettre en œuvre le droit à l'éducation de toute personne relevant de leur juridiction conformément aux droits à l'égalité et à la non-discrimination", "Les États doivent fournir un enseignement public, gratuit de la meilleure qualité susceptible d'être atteinte pour toute personne relevant de leur juridiction, aussi efficacement et rapidement que possible, au maximum de leurs ressources disponibles". Ils sont accessibles sur le site (www.abidjanprincipes.org).

L'atelier a été organisé en collaboration avec l'Ong Open society initiative for west Africa (Osiwa). Le Réseau Ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous (Rip-Ept) est une coalition de la société civile qui milite pour l'accès à l'éducation.