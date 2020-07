Cote d'Ivoire: Décès de 1er ministre Amadou Gon Coulibaly - Le message de condoléances du Président chinois S. E. M XI Jinping

communiqué de presse

Beijing, le 12 juillet 2020

A

S. E. M. Alassane OUATTARA

Président de la République de Côte d'Ivoire

Abidjan

Respecté Monsieur le Président,

C'est avec consternation que J'ai appris la nouvelle triste de la disparition déplorable du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY. Je tiens à Vous présenter et à travers Vous, au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives et sincères condoléances à la famille du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoiriens.

En tant qu'homme politique d'excellente qualité de la nouvelle génération de Votre pays, et sous Votre direction, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY a accordé une contribution importante au développement de la Côte d'Ivoire et à l'approfondissement de la coopération et de l'amitié Chine-Côte d'Ivoire. Son souvenir vit en nos deux peuples.

La partie chinoise attache une haute importance à l'amitié Chine-Côte d'Ivoire, et entend continuer de faire avancer main dans la main avec la partie ivoirienne, et de manière approfondie les relations d'amitié et de coopération Chine-Côte d'Ivoire, au profit du bien-être de nos deux pays et de nos deux peuples.

XI Jinping

Président de la République Populaire de Chine