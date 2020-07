Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Un nouveau schéma directeur d'urbanisme attendu dans 4 mois

La salle de réunion de la préfecture a abrité un atelier sur l'urbanisation de la capitale politique et administrative.

Le nouveau schéma directeur d'urbanisme de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire sera prêt et livré en novembre. Dans cette perspective, Kra Kouman, directeur général de l'urbanisme et du foncier, a lancé officiellement, le 9 juillet, les études de révision du schéma directeur d'urbanisme de Yamoussoukro Horizon 2030, à la salle de réunion de la préfecture.

Cet atelier de lancement des études vise à réunir, entre autres, les représentants du secteur public, la chefferie traditionnelle, le secteur privé, la société civile, à l'effet d'échanger et de prendre en compte les préoccupations et suggestions de toutes ces couches.

Et ce, dans la perspective d'un schéma consensuel et aisé dans son application sur le terrain. Car au final, il s'agit de doter Yamoussoukro, bénéficiant du statut de capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire acquis le 22 mars 1983, d'un schéma qui s'inscrit dans la vision de développement imprimée par le Président Félix Houphouët-Boigny, dont le premier schéma a été conçu en 1986, sous sa gouvernance.

Après quoi, Yamoussoukro a bénéficié d'un Plan directeur d'urbanisme en 1997, sous l'autorité de l'ancien ministre résident du district autonome de Yamoussoukro, Jean Konan Banny. Deux autres Plans directeurs d'urbanisme ont été adoptés en 2012 et en 2016.

Cette nouvelle révision du schéma directeur d'urbanisme doit s'attarder, selon Kra Konan, sur les limites définies par celui de 2016.

« Les actions qui doivent être menées doivent être ordonnées. C'est la raison pour laquelle les outils de planification du développement doivent être constamment révisés. La dernière étude a été approuvée par le gouvernement.

Malheureusement, nous nous sommes aperçus, 5 ans après, qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte. Il s'agit donc d'apporter une correction à l'étude qui a été faite précédemment », a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : « Des espaces qui ne sont constructibles, des voies structurantes que nous devons repositionner dans le présent schéma, notamment de grands équipements structurants telles des écoles comme l'Inp-HB à qui nous devons redonner tout l'espace nécessaire à son extension. Également, d'autres aspects pourront aussi être traités.

Il s'agit de la question des lotissements ». Il a, en outre, souligné que ces révisions successives ne sont pas spécifiques à Yamoussoukro.

Selon Stéphane Bahou, directeur du cabinet Agence africaine d'aménagement et d'urbanisme, Yamoussoukro, au regard de son statut de capitale, ne peut pas être planifiée comme les autres villes de Côte d'Ivoire.

«C'est donc cette grille que nous allons prendre en compte, en plus de la vision du Président Félix Houphouët-Boigny et d'autres éléments», précise-t-il.