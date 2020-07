Cote d'Ivoire: 110e session du Conseil permanent de la Francophonie - Transformation de l'OIF et lancement du Fonds « la Francophonie avec Elles »

A l'occasion de la 110e session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF), les représentants des 88 Etats et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis pour la première fois en visioconférence les 8 et 9 juillet 2020, sous la présidence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Cette réunion est une étape supplémentaire de la transformation de l'OIF, qui tend à incarner un multilatéralisme rénové, plus fort, plus efficace et attentif aux besoins des populations.

En effet, ce Conseil permanent de la Francophonie a permis à la Francophonie institutionnelle de témoigner de son unité et de sa solidarité dans le contexte de la crise de la Covid-19 et a été l'occasion, pour les Etats et gouvernements, de réaffirmer leur soutien à la Secrétaire générale dans ses actions pour une Francophonie plus agile et plus agissante.

Point saillant de ce CPF : les représentants des Etats et gouvernements ont entériné la création d'un fonds de la Francophonie pour les femmes, « La Francophonie avec Elles ». Une initiative de la Secrétaire générale pour accompagner les femmes en situation de précarité de l'espace francophone qui subissent de plein fouet les impacts socio-économiques des crises comme celle que nous vivons actuellement.

Ce projet innovant en faveur de l'autonomie économique des femmes démontre de la volonté de la Francophonie de mettre l'égalité femmes-hommes au cœur de ses priorités. Les actions du Fonds «la Francophonie avec Elles » seront mises en œuvre par des acteurs reconnus du développement : associations, coopératives, ONG ou agences de coopération.

Enfin, au regard des récentes évolutions politiques enregistrées au Burundi, le CPF a pris acte et accueilli favorablement la demande des autorités burundaises visant à lever la mesure de suspension de la coopération multilatérale en faveur de cet Etat membre, adoptée en vertu des dispositions de la Déclaration de Bamako en avril 2016, lors de la 97ème session du CPF. Cette décision sera formellement adoptée lors du prochain Conseil prévu à l'automne 2020, dans le cadre du processus de suivi par les Instances de la Francophonie.