Afrique: Le pays dans la danse avec Sport News Africa

Samuel Eto'o est un soutien de taille pour Sport News Africa.

L'Afrique se place dans le flux mondial de l'information, avec le lancement officiel du Sport News Africa le 3 juillet, soutenu par Samuel Eto'o, l'international camerounais, en personne. En termes de couverture, Sport News Africa compte des correspondants dans les pays suivants : Côte d'Ivoire, Congo, République Démocratique du Congo, Sénégal, Togo, Bénin, Maroc, Algérie, Mauritanie, Burkina Faso, Madagascar, île Maurice, Burundi, Gambie, Niger et le Gabon.

« Sport News Africa vise à promouvoir le sport et les cultures africaines dans le but de développer un modèle sportif et journalistique panafricain et fédérateur. Conscient de la précarité du métier de journaliste sur le continent, SNA s'est engagé à apporter de la stabilité à ses correspondants locaux tout en les formant pour une information vérifiée, fiable et de qualité. Nous sommes fiers de pouvoir présenter un média doté d'une telle ambition et sommes enthousiastes à l'idée de mener cette aventure », a déclaré Séné Ossebi, Directrice Générale de Sport News Africa. SNA propose également une rubrique « Féminine zone » dédiée aux sports féminins ainsi qu'une rubrique « E-sport » dédiée au « gaming ».

Deux domaines encore peu médiatisés sur le continent. Enfin, une rubrique spéciale « Portraits » permettra de mettre en valeur les sportifs contribuant au rayonnement du continent, à l'image de l'international camerounais Samuel Eto'o. SNA se veut être une vitrine du monde du sport et de la culture en Afrique et participe au rayonnement des sportifs et artistes africains au-delà de leurs frontières. Sport News Africa jouit d'une communauté importante sur les réseaux sociaux, avec près de 100 000 abonnés cumulés, notamment sur Facebook et Instagram. Lancé en mai 2020 avec plus de 30 000 visiteurs uniques dès le premier mois, SNA s'appuie sur une direction jeune et féminine.