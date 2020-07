Congo-Kinshasa: La dépréciation du franc congolais se poursuit

La monnaie nationale, le franc congolais, continue de se déprécier. Chez les cambistes (les changeurs de monnaie), la barre historique d'un dollar américain pour 2000 francs congolais a été franchie et dépassée. Dans ce contexte, l'augmentation des prix s'accélère et la situation devient de plus en plus difficile.

La dépréciation du franc congolais continue. Bien plus, les réserves de change ont connu une baisse mensuelle de plus de 43 millions de dollar et s'élevaient à 879,47 millions américains à fin juin. Ce niveau correspond à peine à 3,3 semaines d'importations des biens et services sur ressources propres.

Pour certains experts, la Banque centrale du Congo (BCC) ne joue pas correctement son rôle de gendarme et fait tourner la planche à billets pour couvrir le déficit budgétaire.

De son côté, la BCC relativise sa responsabilité. Son gouverneur, Deogratias Mutombo Mwana Nyembo, explique que ces épisodes d'instabilité sont provoqués par de déficits des finances publiques importants : les recettes ne sont pas suffisantes. Le gouverneur appelle surtout une le gouvernement à davantage de discipline budgétaire.

Il appelle également le gouvernement à poursuivre avec une gestion des dépenses publiques sur base caisse, c'est-à-dire sur les recettes effectivement récoltées.

La semaine dernière, le comité de conjoncture économique du gouvernement avait reconnu que des efforts devraient être fournis tant par le ministre de Budget que des finances en rationalisant et priorisant les différents paiements.

La tâche est d'autant plus difficile que les autorités doivent contrôler plusieurs paramètres économiques d'ici à la fin de l'année pour que le gouvernement puisse entamer des discussions avec le FMI pour la signature d'un éventuel programme économique triennal.