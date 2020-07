Madagascar: Antsirabe - Un décès lié à la COVID-19 recensé

Un patient avec les symptômes de la forme grave de la covid-19 est arrivé au Centre hospitalier de référence régional (CHRR) du Vakinankaratra, un après-midi de la semaine passée.

Il a succombé sur son lit d'hôpital quelques heures plus tard. « Nous avons tenté de le réanimer, mais en vain. Il était suffoqué, très fatigué et inconscient, lors de son admission », rapporte un médecin de l'établissement de santé. Le résultat de l'analyse des prélèvements effectués sur ce patient, a révélé qu'il était porteur du virus. Il s'agit du premier décès lié au coronavirus, recensé à Antsirabe. Il ne serait pas inscrit dans le bilan du Centre de commandement opérationnel (CCO), selon une source proche du Centre de commandement opérationnel régional (CCOR) du Vakinankaratra. « On ne l'a pas inscrit, car son cas n'a été confirmé qu'après sa mort », précise-t-elle.

Des proches du défunt suivent des traitements contre la covid-19 actuellement, tout comme une trentaine d'autres patients déjà confirmés. Dans la Ville d'Eaux, de plus en plus de porteurs du virus sont recensés. Des professionnels de santé de centres de santé de base, de CHRR et d'espace médical sont également infectés. À la date du 10 juillet, le CCOR rapporte un cumul de quarante quatre cas confirmés, dont seize nouveaux cas, huit guéris, cinq formes graves et sept cent soixante et un cas suspects.

Mesures renforcées

Plusieurs mesures ont été prises au niveau de la région, afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Les cours sont suspendus. Le couvre-feu est réinstauré, de 22 heures à 4 heures du matin. Tous les lieux de culte du Vakinankaratra sont fermés, ainsi que les salles de fête et les lieux de divertissements. Les réunions de plus de cinquante personnes sont interdites. Les marchés sont fermés à 15 heures dans le district d'Antsirabe I et les marchés hebdomadaires sont suspendus.

La zone séparant entre les régions Vakinankaratra et Analamanga est « strictement » fermée.

Les missionnaires en provenance d'Antananarivo autorisés à se déplacer vers Antsirabe doivent s'engager à rester confinés durant quinze jours. Les gestes barrières, dont le port de masque, sont exigés. Les exhumations sont suspendues. La désinfection des institutions financières, des véhicules de transport en commun... sont obligatoires.