Madagascar: Taekwondo / Poomsae - Ragonz en lice à l'Oceania Open Online

Participation systématique presque à chaque occasion. L'expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias Ragonz, fait le tour du monde virtuel en participant autant que possible à toutes les compétitions internationales en ligne, en cette période de crise sanitaire.

Le champion de France en titre des vétérans Masters 2 est déjà engagé à une compétition internationale, The 1st Oceania open online poomsae and para poomsae championships. Ce championnat de poomsae virtuel se tiendra du 12 au 14 juillet.

Il disputera, comme d'habitude, la compétition dédiée aux Masters des moins de 60 ans et n'entrera en lice que le 14 juillet. Treize concurrents sont engagés dans sa catégorie.

Très actif, Nicolas Ragonz n'a pas non plus raté la Coupe de l'ambassadeur, une compétition de poomsae en ligne et un concours de coups de pied spectaculaires. Le Nantais a été engagé dans la catégorie des plus de 40 ans. C'est une co-organisation de l'ambassade de la Corée du Sud et la Fédération malgache de taekwondo.

La compétition s'est étalée du 6 au 9 juillet. «La proclamation des résultats est prévu ce lundi», mentionne l'assistant spécial de l'ambassade de Corée du Sud, Kim Toung Seung ce week-end, joint au téléphone.

Non stop

L'ambassade de Corée, initiatrice de l'événement, offrira aux gagnants des équipements de taekwondo d'origine coréenne, dont des doboks, ceintures noires et raquettes. Nicolas de Gonzague vient aussi de participer, du 3 au 5 juillet au 1st Virtual Range Open Poomsae and para poomsae championships. Il a disputé la finale et a terminé huitième sur les dix neuf engagés dans sa catégorie à cette compétition de poomsae en ligne organisée par l'instance britannique.

Nicolas a inauguré cette série de participations dans des compétitions en ligne par le championnat d'Europe de poomsae au début mai où il avait perdu en demi finales. Il a jusqu'ici participé à trois compétitions en ligne depuis le mois de mai, entre autres le championnat d'Europe, l'Open britannique et, dernièrement, la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud à Madagascar.