Madagascar: Fasan'ny karana - Un motard retrouvé mort dans la rue

Un motocycliste, âgé d'environ 42 ans, selon la police du cinquième arrondissement, a été retrouvé mort, gisant sur l'asphalte, du côté de Fasan'ny Karana, la nuit de samedi.

La cause du décès est à déterminer à travers l'enquête déjà en cours. « Pour le moment, cela reste une mort suspecte. Certains ont affirmé que cette victime avait percuté une charrette. Celle-ci n'était pourtant plus là lors de notre présence sur le terrain, et puis, nous n'avons constaté qu'une petite éraflure sur la moto», a expliqué la police de la brigade des accidents de la circulation (BAC) de Tsaralalàna.

« Nous avons appelé la brigade criminelle (BC) et le bureau municipal d'hygiène (BMH) pour observer les faits de visu. Il est, à ce stade, trop compliqué de préciser que c'était réellement un accident. On l'aurait, peut-être, tué à coup de bois rond, on ne sait pas », poursuit la BAC.

La découverte macabre a eu lieu pendant le couvre-feu. La police a effectué un appel à témoins. Or, personne dans l'entourage n'a rien remarqué, à part la dépouille et le scooter, se couchant en plein milieu de la chaussée.

Le flou demeure donc entier quant à l'origine et aux circonstances de la mort du quadragénaire.