Algérie: Accès interdit aux camions de transport du bétail, la vente d'ovin non permise en dehors des points autorisés

Alger — Le wali d'Alger, Youcef Cherfa a annoncé, dimanche, l'interdiction d'accès à la capitale des camions et véhicules de transport du bétail et de vente du bétail et du fourrage en dehors des points de vente autorisés, indique un communiqué des services de la wilaya.

Dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires et préventives visant à contenir la propagation de la pandémie du coronavirus, d'autant que certaines activités économiques et commerciales attirent le public et constituent un risque de propagation de la contamination du virus, le wali d'Alger a décidé d'interdire l'accès des camions et véhicules de transport du bétail, sous peine des sanctions prévues par la loi", lit-on dans le communiqué publié sur la page Facebook de la wilaya d'Alger.

Lire aussi: Interdiction stricte de la vente des moutons dans les lieux publics à Birtouta

Le wali a mis l'accent, enfin, sur l'impératif du respect rigoureux des mesures sanitaires et préventives, appelant les citoyens à se conformer aux règles d'hygiène et à l'obligation du port du masque préventif pour éviter la propagation de la pandémie.