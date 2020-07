Congo-Kinshasa: ERC - Sony Kafuta retrouve la raison et lance un appel au calme

Paré à réagir coup sur coup contre l'Eglise Catholique et l'Eglise du Christ au Congo dont il fait porter le chapeau des actes ignobles posés dans son église, à l'issue de la marche de l'UDPS du 9 juillet dernier, le numéro un de des Eglises de Réveil du Congo (ERC), Sony Kafuta s'est très vite ressaisi et a appelé ses fidèles, en particulier, et le peuple congolais en général, au calme.

«Je demande à toutes les églises de réveil et à tous les chrétiens de ne pas réagir négativement et d'attendre mon message. Je demande au peuple congolais de garder la paix», a laissé entendre Sony Kafuta, Président des églises de réveil du Congo.

En homme de Dieu, le «Rockman» a retrouvé ses vertus d'un bon berger et est vite revenu à la raison après une colère sans précédent qui l'aurait emporté jusqu'à lancer à travers les médias une promesse de guerre entre la plateforme des ERC et l'ECC ainsi que l'église Catholique.

Malgré le caractère prémédité de ces actes de vandalisme, Sony Kafuta a invité le peuple de Dieu à rester serein et à laisser le jugement céleste agir.

« Nous gardons le calme, c'est parce que nous avons la crainte de Dieu. Et c'est la justice de Dieu qui va agir », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, Sony Kafuta a reconnu avoir personnellement participé au vote ayant conduit à l'entérinement de Ronsard Malonda, et que c'est effectivement ce dernier qui a remporté les élections en raison de 6 voix sur 8. Mais, a-t-il poursuivi, sa candidature a été contestée pour la simple raison que celui-ci serait du Kongo Central et qu'il serait à l'origine d'une machination ayant conduit à la tête du pays l'actuel Chef de l'Etat.

Pour mémoire, l'église Armée de l'Eternel du pasteur Sony Kafuta a été la cible des actes de vandalismes lors de la dernière marche organisée par l'UDPS. Des personnes non autrement identifiées ont pris d'assaut le siège de cette église et saccagé cet édifice situé le long du Boulevard Sendwe et ayant pour mission de prêcher la bonne nouvelle du Christ.