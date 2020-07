Congo-Kinshasa: Jean-Marc kabund - "Merci à la base de l'UDPS et à toutes les forces politiques et sociales qui ont manifesté"

Il s'est très rarement exprimé depuis son éviction du bureau de l'Assemblée nationale où il occupait le poste de premier vice-président. Le président intérimaire de l'Union pour la Démocratie et Progrès Social (UDPS), Jean-Marc Kabund, c'est d elui qu'il s'agit, est sorti de son silence et a remercié la base de son parti et toutes les forces politiques et sociales ayant courageusement pris part aux manifestations de protestation organisée jeudi 9 juillet, consistant à dire non à la désignation de Ronsard Malonda comme délégué des confessions religieuses à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

«Merci à la base de l'UDPS et à toutes les forces politiques et sociales qui ont manifesté ce jour», peut-on lire sur son compte twitter.

Toujours sur cette plateforme numérique, le président a.i de l'UDPS indique que «c'est grâce à la force de la rue que l'UDPS a accédé au pouvoir» et que par cette même rue, son parti obtiendra gain de cause.

«Par la force de la rue, nous avons accédé au pouvoir certes, mais ce n'est qu'une victoire d'étape. Ma conviction est que la même rue parachèvera notre combat. Que Dieu bénisse la RDC», a-t-il lâché.

Il y a lieu de noter que malgré l'interdiction des autorités du pays, les cadres et militants UDPS, les alliés et d'autres forces vives ont quand-même pris d'assaut les différentes chaussées de la capitale ainsi que quelques villes à l'intérieur du pays, jeudi dernier. Les manifestants ont tenté de défoncer les dispositifs de sécurité placés par la police pour assurer la protection de l'hémicycle du Palais du peuple, ce qui était au centre même des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Au finish, des décès et plusieurs blessés ont été signalés du côté de la police et des militants. Il faut également condamner les actes de vandalisme d'une église et des permanences des partis politiques lors de cette marche dite pacifique.