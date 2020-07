Tunisie: 13 karatekas en stage au Cap-bon - Cap sur Hammamet

Neuf jours pour s'affûter.

En prévision des échéances internationales, 13 karatékas de l'équipe sénior (H et D) effectueront du 20 au 29 juillet un stage de préparation à Hammamet.

Il s'agit de Nader Azouzi (60kg ), Ahmed Hamissa (67 kg), Walid Guezmir (75 kg), Habib Oueslati (75 kg ), Thameur Slimani (84 kg), Ahmed Khedher ( plus 84 kg ), Anis Guezmir plus 84 kg ), Islam Belhassen (50 kg ), Aba Essid (55 kg ), Bouthaina Hasnaoui (61 kg ), Samar Mokhtar (68 kg ), Malek Hemlaghi( plus 68 kg) et Chahinez Jammi ( plus 68 kg ). Ils seront encadrés par le DTN Said Belhassen et Mohamed Hédi Mahfoudhi en tant que préparateur physique.

Durant la même période, les équipes nationales cadet et junior seront rassemblées en stage à Gabès ou à Monastir. Un second stage pour toutes les composantes de l'élite est prévu vers la mi-août.

Saïd Belhassen va cumuler

Le staff technique de l'élite a été repensé. Le DTN Said Belhassen cumulera en veillant sur les destinées de l'équipe sénior ( H et D). L'ancien champion, Mohamed Jemaa, a été désigné à la tête de l'équipe espoir (G et JF ). Mohamed Ali Bettaieb a été nommé entraîneur des juniors garçons et Dhoha Ben Othman encadrera les juniors jeunes filles. Belhassen Gharbi a quant à lui été intronisé entraineur des cadets ( G et JF ). Enfin, Faten Aissa et Kamel Ben Ali encadreront l'équipe nationale qui devra se préparer pour les Jeux olympiques des jeunes « Sénégal 2022 ».

Les équipes régionales se forment

La FTK vient de former des sélections dans les régions. Elles seront encadrées par des entraîneurs qualifiés, à savoir Kheireddine Frigui , Ridha Chebil (Centre), Sami Thabet (Gabès), Souhaiel Belhassen (Sud Ouest), Zied Ben Ahmed (Sud Est), Iheb Dridi (Bizerte) et Ezeddine Argoubi (Le Kef ). D'autre part, la FTK organisera pendant trois semaines des stages de passage de grade.

Séminaire en ligne

Le DTN Said Belhassen vent d'être désigné par la Confédération africaine de karatéka comme expert durant un séminaire africain en ligne pour les entraîneurs. Ce colloque aura lieu au mois d'août. Belhassen sera épaulé par deux techniciens, un expert Sénégalais et un autre camerounais.