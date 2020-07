Tunisie: Revues d'effectifs - Le ST et le CSS se neutralisent (1-1)

Fethi Jebel : «Endurance et résistance»

Jalel Kadri : «Aucune blessure à déplorer»

Sikirou et Hamdouni buteurs.

Le match amical ayant opposé au Bardo le ST au CSS s'est achevé sur une parité. Alimi Sikirou a ouvert la marque en faveur de l'équipe du Bardo dès la 5e minute. Puis, à la 23', Hamdouni a remis les pendules à l'heure : «Tous les ingrédients étaient réunis lors de ce test. Du rythme, de l'intensité et, surtout, un jeu correct de part et d'autre. Je n'ai aucune blessure à déplorer et c'est le plus important» a confié Jalel Kadri, entraîneur du ST. «La plupart des joueurs ont tenu bon 90' durant. Ca prouve bel et bien que les miens sont prêts sur le plan physique à quelque trois semaines avant la reprise. L'endurance et la résistance sont là», a affirmé, quant à lui, Fathi Jebel, coach du CSS.

Les équipes types prennent forme

Lors de ce test, l'entraîneur du Stade Tunisien a aligné la formation suivante : Ali Jemel, Rafik Mednini, Seif Akremi, Houssem Bnina, Walid Hosni, Junior Lossoko, Hamza Hadda, Haykel Chikhaoui, Aymen Sfaxi, Jacques Médina et Alimi Sikirou. Par la suite, il a incorporé sept joueurs, à savoir Nidhal Ellifi, Bilel Ait Malek, Hamza Hammami, Ben Naceur, Sofiane Khayat, Hamza Khadhraoui et Victor Abat. Le gardien Ali Jemel et les joueurs de champ, Rafik Mednini, Houssem Bnina et Walid Hosni ont quant à eux disputé la totalité du match. De son côté, le timonier clubiste sfaxien a compté sur les joueurs suivants : Aymen Dahmen, Nassim Hénid, Hani Amamou, Mohamed Ali Jouini, Alaa Gheram, Mohamed Ali Trabelsi, Rachid Ait Ohman, Abdallah Amri, Jassem Hamdouni, Brahima et Iddo. Quatre alternatives en cours de match, à savoir les Houssem Ben Ali, Aymen Herzi, Wali Karoui et Hamza Jelassi.

ST : cap sur Sousse

Si le CSS va poursuivre son stage de préparation à Tunis, jusqu'au 16 juillet, le ST a mis le cap sur Sousse pour effectuer un dernier stage de préparation qui sera ponctué de deux matches amicaux. Le 15 juillet, le ST affrontera le Croissant Sportif de Chebba, et le 18 juillet, il croisera le fer avec l'USM à Monastir. De retour à Tunis, une semaine avant le premier match officiel face à l'ESM, le ST disputera une dernière rencontre amicale face à l'équipe nationale junior. Pour sa part, le CSS se mesurera au CA le 15 juillet. Pour le retour à Sfax, le CSS rencontrera en amical le CS Chebba vers le 25 juillet.