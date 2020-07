Congo-Kinshasa: SOCODAM Sarl - Pappy Muesse promu Directeur - Gérant

La société commerciale Socodam Sarl œuvre dans le secteur de la douane. Née de ses propres cendres, cadres et agents ont été heureux de célébrer, mercredi dernier, le trente-deuxième anniversaire de cette société transitaire qui, au cours de ces trois décennies, s'est véritablement imposée parmi tant d'autres en RDC.

Pour couronner ce grand événement, l'un des fils-maison qui remplissait jusque-là les fonctions de Directeur administratif et financier, M. Muesse Mpia Pappy, a été élevé au grade de Directeur gérant de la Socodam.

Grâce à l'appui et au professionnalisme de ses fidèles collaborateurs, la société SOCADAM Sarl a abattu un grand travail jusqu'à devenir l'une de grandes entreprises douanières avec plus de 200 employés et des succursales installées sur toutes l'étendue de la République démocratique du Congo.

Il sied de signaler que les cadres et agents ont célébré les 32 ans d'existence de cette grande entreprise transitaire.

L'une des cadres de la SOCODAM a souligné, en effet, que ces trente-deux ans de lutte ont été marquées par le développement et la fidélisation de son aimable clientèle.

Loin d'être un hasard, cet heureux événement coïncide avec la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire de l'entreprise tenue en date du 25 mai dernier au cours de laquelle Monsieur Muesse Mpia Pappy a été élevé par la haute hiérarchie de la SOCODAM Sarl au rang de Directeur gérant, rappelle-t-on.

Qui est Pappy Muesse ?

Ce digne fils maison a toujours travaillé avec abnégation et dévouement. Il est licencié en gestion administrative et financière de l'Université pédagogique Nationale -UPN-. Il a été engagé à la SOCODAM Sarl en 2003 et a gravi tous les échelons jusqu'à devenir Directeur Administratif et Financier, a-t-on signalé.

Au lendemain de son engagement au sein de l'entreprise, monsieur Muesse Mpia Pappy, pleine d'énergie, s'est adapté dans la logique de la SOCODAM Sarl.

A la prise de ses fonctions, le nouveau Directeur gérant s'est inscrit dans la stratégie de l'émergence de la SOCODAM Sarl, qui souhaite s'ouvrir de plus en plus sur le plan national et international en renforçant sa nouvelle branche de la logistique intégrée et maritime.