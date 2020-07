Congo-Kinshasa: En marge du vernissage de son ouvrage «La Passion de l'Etat» - Léon Kengo wa Dondo élevé au rang de Grand Cordon par Félix Tshisekedi

Double cérémonie émouvante sous la houlette du Président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. La classe dirigeante et l'élite congolaise dont le préfacier, Cardinal Emérite Laurent Monsengwo Pasinya, ont assisté au vernissage du livre «La Passion de l'Etat» de Léon Kengo wa Dondo, Président honoraire du Sénat, de même qu'à la décoration de cet homme d'Etat par le Chancelier des Ordres nationaux le samedi 11 juillet 2020 dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Grand Cordon de l'Ordre national «Héros nationaux» Kabila - Lumumba. Du haut de ses 62 ans de vie publique et politique, Léon Kengo mérite amplement cette distinction honorifique que le Président de la République lui a décernée par ordonnance signée en date du 9 juillet 2020.

Véritable parcours de combattant. C'est en résumé le cursus de l'Honorable Léon Kengo wa Dondo, natif de Libenge dans le Grand Equateur, qui était à l'honneur au cours de cette double cérémonie de vernissage de son ouvrage «La Passion de l'Etat», une synthèse de ses Mémoires parue aux éditions L'Harmattan RD Congo, et de décoration comme Grand Cordon de l'Ordre national «Héros nationaux» Kabila - Lumumba. La Présidente de l'Assemblée Nationale, Jeanine Mabunda, le Premier Ministre, Sylvestre Ilunga, le Premier président du Conseil d'Etat, Félix Vunduawe, des Sénateurs, Députés nationaux, diplomates et autres ont rehaussé de leur présence ce grand événement retransmis en direct sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise.

Plusieurs temps forts ont marqué cet événement historique au lendemain de 60 ans d'indépendance du Congo. La présentation par le Professeur Kabuya Lumuna de l'ouvrage de celui qui a été successivement à la tête du pouvoir judiciaire, plusieurs fois Chef du gouvernement et à la tête de la Chambre haute du Parlement pendant 12 ans. Autrefois, beaucoup redoutaient le Procureur Kengo. Selon le compte-rendu du dernier Conseil des Ministres, la Chancellerie des Ordres nationaux avait transmis au Chef de l'Etat la demande d'admission à l'Ordre national «Héros nationaux» Kabila - Lumumba de certaines personnalités dont Léon Kengo, Feu le président Tambwe wa Kaniki, Premier président de la Cour de Cassation et Feu le magistrat Yanyi Ovungu, juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe qui n'a pu terminer le procès historique de 100 jours.

Fils d'un médecin polonais, Dr Léon Lubicz, et d'une infirmière congolaise, Claire Mukanda, petit-fils du Sergent ngbandi Edouard Kengo, le jeune homme Léon Lubicz, qui deviendra plus tard Léon Kengo wa Dondo, va connaître une ascension sociale foudroyante et une carrière politique inégalée.

Deux témoignages poignants sur le grand personnage Léon Kengo wa Dondo, l'homme de rigueur ayant émergé sous le régime Mobutu, ont été successivement fait par deux de ses amis fidèles, Léon Engulu et Gilbert Kiakwama. En tant qu'ami d'enfance et ex-condisciple de la personnalité à l'honneur, le premier a rappelé les valeurs de l'Administration coloniale où le népotisme, le clientélisme, le détournement des deniers, etc. étaient impensables. Kengo, Engulu, Eketebi et Mobutu avaient tous fréquenté la même école à Coquilhatville (Mbandaka). Le second a déclaré que sa relation avec Léon Kengo ou Léon Lobitch n'a connu aucune ride depuis 1958. Citant l'auteur, Gilbert Kiakwama a tiré à boulets rouges sur la classe politique, identifiée comme source du malheur des Congolais, et dénoncé le manque criant de leadership. «Le Congo est inachevé» ... Cet excellent orateur a souligné que l'absence de passion est synonyme d'ennui.

Avant la cérémonie solennelle de décoration, Alexis Thambwe Mwamba a porté sur les fonts baptismaux «La Passion de l'Etat», un ouvrage de plus de 300 pages recommandé, spécialement, à tous les acteurs politiques congolais. C'était une immense joie aux yeux du successeur de Kengo au perchoir du Sénat. Alexis Thambwe Mwamba issu de la grande école Kengiste a rappelé ces propos de son mentor en politique : «Alexis, ne monnaye pas ta signature comme le font beaucoup d'autres». «Grand homme», Kengo avait aussi placé Thambwe Mwamba à la tête de son parti UDI pendant la période de démocratisation. Cet épisode à aussi été rappelé à l'assistance dont madame Eliane Kengo.

Plusieurs photos de famille ont constitué l'épilogue de cette émouvante. «La Passion de l'Etat» mérite d'être lu et relu.