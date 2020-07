Congo-Kinshasa: Mobilisation pour une CENI véritablement indépendante - LUCHA, FILIMBI et CONGOLAIS DEBOUT au front

Les mouvements citoyens LUCHA, FILIMBI et Congolais Debout restent constants et déterminés à faire échec à la décision de l'Assemblée nationale ayant entériné Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). C'est-ce que rapporte une déclaration signée par ces trois mouvements citoyens qui se sont toujours battus aux côtés de la population pour défendre les intérêts de celle-ci.

Après sa grande campagne de sensibilisation organisée le 4 juillet dernier en faveur d'une CENI indépendante, ces mouvements citoyens reviennent avec un souffle nouveau, cette fois pour inviter la population congolaise à prendre part aux manifestations organisées par les Associations et plateformes politiques UDPS, LAMUKA et le Comité Laïc de Coordination (CLC) et ses partenaires, prévus respectivement les 9, 13 et 19 juillet prochain. Lesquelles visent, d'une part à protester contre la désignation de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI, exiger un audit et la réforme de cette commission d'appui à la démocratie ; et d'autre part, pour réclamer la dissolution de la Chambre basse du parlement.

Dans ce contexte de la mobilisation pour une CENI véritablement indépendante, LUCHA, FILIMBI et Congolais Debout promettent de poursuivre avec des manifestations plus intenses, partout à travers les pays, au cas où le Bureau de l'Assemblée nationale ne donne pas de suite favorable à leurs revendications. Et ce, jusqu'à trouver gain de cause.