Sénégal: Télévision - « Golden », une famille en or

Cette série sénégalaise relatant les aventures des Gaye et des ennemis de leur entreprise, agrémente les soirées de nombreux téléspectateurs de la chaîne A+.

Le Sénégal semble ces derniers temps être désormais en pole position dans la production des séries télévisées. Après le succès de « Maîtresse d'un homme marié » sur la Toile et à la télévision, la maison de production Marodi Tv rebondit avec « Golden ». Diffusée sur la Toile en 2019 et en prime time sur Télévision Futurs Médias, elle agrémente les soirées des téléspectateurs de A+, la chaîne du groupe Canal+, depuis le 15 juin dernier.

L'intrigue de cette série réalisée par Elhadji Thian et Pape Seck est construite autour de Jams Gaye. Le jeune homme réside en Angleterre et se voit contraint de rentrer au Sénégal par sa mère Mage, afin de redresser Golden, l'entreprise familiale d'exploitation d'or, au bord du déclin. Une firme chère à ses parents qui l'ont créée et y ont consacré leur vie. De retour au pays le fils fera face à la dure réalité des contraintes de ce métier. Une tâche rendue plus ardue par les nombreux ennemis de sa famille, parmi lesquels un ancien employé qui a juré de détruire sa mère par tous les moyens. Hormis les ennemis de Golden et de la famille Gaye, James devra affronter les démons de son sombre passé qui feront feu de tout bois pour l'anéantir.

Outre les péripéties de cette entreprise d'exploitation d'or, « Golden » est un plaidoyer pour la promotion de la destination sénégalaise, le nationalisme, le panafricanisme. Mage, rôle interprété par l'icône du cinéma africain et de la télévision, Amélie Mbaye, le rappelle d'ailleurs tout le temps dans ses répliques adressées à son fils James ou aux vautours qui rôdent autour de cette firme. « Golden est la seule entreprise d'exploitation d'or créée par les Sénégalais et pour le bien des Sénégalais. L'entreprise participe à la vie économique du pays en payant les impôts et en employant des Sénégalais. Les bénéfices sont réinvestis au Sénégal. Golden est un levier de croissance et de création d'emplois ... », clame-t-elle.

En plus de son scénario palpitant, cette production audiovisuelle a su capter l'attention du public, camerounais cela s'entend, grâce au jeu d'acteur millimétré des différents personnages et leur emprise remarquable à l'écran. Des acteurs qui transmettent des émotions à chaque scène. Cependant, il faut un cœur solide pour supporter les rebondissements interminables de la série. Les épisodes de « Golden » cumulent aujourd'hui plus de 50 millions de vues sur la chaîne YouTube de Marodi Tv et confirment que les Africains sont friands des productions faites par eux et qui abordent les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien.