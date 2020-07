Congo-Brazzaville: Musique - Fally Ipupa rejoint ULive Africa

Universal Music Africa a annoncé avoir ouvert la porte de son département live avec à la clé une tournée africaine programmée entre la fin de cette année et le début de l'an prochain, soit de novembre 2020 à janvier 2021.

La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Libéria sont, selon le communiqué de presse publié le 10 juillet, les premières destinations d'El Maravillosso dans le cadre de sa prochaine tournée. Et les prémices de sa collaboration s'annoncent avec ULive Music Africa, département chargé de la promotion, production et de l'organisation des spectacles et tournées d'artistes en Afrique et dans la diaspora.

L'écurie ULive Africa met un point d'honneur au fait que la star congolaise a déjà un sacré mérite, à savoir « une riche carrière de plus de quinze ans » assortie « d'une centaine de scènes mémorables ». Du reste, il ne fait aucun doute que le dernier concert en date de Fally Ipupa à Paris en février 2020 ait définitivement joué en faveur de cette signature. Chose qu'Ulive relève d'ailleurs soulignant à propos qu'elle « intervient après le triomphe historique de Dicap, la merveille à Bercy ». Il faut rappeler que les combattants n'étaient pas parvenus à empêcher ce show en dépit d'une mobilisation tous azimuts. Il avait d'ailleurs par la suite connu une importante médiatisation internationale eu égard aux échauffourées qu'il avait occasionnée.

« L'aigle d'Afrique » était visiblement jusqu'ici la pièce manquante d'ULive Africa qui compte déjà dans ses rangs un certain nombre « d'illustres artistes », fait savoir le communiqué. Il s'agit notamment de Vegedream et Niska dont la tournée africaine tenue en 2018-2019 est citée parmi sa « panoplie d'événements sans précédent » à l'instar de celle du regretté DJ Arafat en France tout autant que le concert de Burna Boy à Abidjan. À ces quatre chanteurs susmentionnés, il y a lieu d'ajouter Kiff No Beat, Charlotte Dipanda et Singuila sans que la liste ne soit exhaustive.