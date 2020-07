Ile Maurice: Une vache à la base d'une agression mortelle à Rodrigues

Il a été reconnu coupable pour agression mortelle sur son voisin devant la Cour de Rodrigues la semaine dernière. L'origine de ce drame : la vache de la victime qui empiétait sur le terrain de l'accusé et qui a mené à une dispute fatale.

Les faits remontent au 23 mars 2011 à Rodrigues. Jean Charles Genave dit avoir vu une vache noire, appartenant à son voisin Georgy François, qui provoquait des dégâts dans la plantation de son frère.

«J'ai chassé la vache pour qu'elle prenne la direction de son abri qui se trouve à 25 mètres de ladite plantation. Ensuite, je suis allé faire une déposition en ce sens au poste de police de Rivière Coco mais en arrivant chez moi, ma mère m'a informé que la vache de François y était revenue» avait expliqué l'accusé. Ce dernier avait de nouveau contacté la police pour faire part que sa plantation a été endommagée en raison de l'inaction de son voisin.

Toutefois, la situation devait dégénérer lorsqu'il croisa Georgy François en compagnie de ses vaches en route. « Il m'a traité de jaloux lorsque je lui ai fait part du problème qu'il occasionnait. Il a aussi qualifié ma mère de démon. Exprimant mon désaccord quant à son attitude, il s'est vexé et m'a donné un coup de poing avant de partir,» poursuit l'accusé dans sa version des faits.

Ne pouvant supporter cette réaction, l'accusé a couru vers son voisin où de violents coups furent échangés.

«Mon frère et une autre personne sont intervenus. Alors que François s'est avancé de quelques pas, j'ai compris qu'il avait retiré un couteau de sa poche et c'est en luttant qu'il a été poignardé,» explique Jean Charles Genave qui avait plaidé la légitime défense en Cour.

Or, le Senior District Magistrate estime qu'il ne s'agissait pas de légitime défense. « The defense of self-defence cannot succeed because the exchange of blows between accused and victim took place after accused ran after the victim and the danger of being assaulted was no more» observe le magistrat Daniel Dangeot.

Pour toutes ces raisons, il l'a déclaré coupable pour agression.