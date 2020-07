Algérie: Pêche/Environnement - Installation d'un comité de coopération conjoint

Alger — Les ministres de l'Environnement, Nassira Benharrats et de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi ont coprésidé lundi la cérémonie d'installation d'un comité de coopération et d'action conjoint en charge du littoral et de la mer, indique un communiqué du ministère de l'Environnement.

"Un comité de coopération et d'action entre les secteurs de l'Environnement et de de la Pêche a été installé aux fins de parvenir à des solutions pratiques aux différents problèmes environnementaux et écologiques qui concernent le littoral, la côte et la mer", précise le communiqué rendu public sur la page Facebook du ministère de l'Environnement.

Les deux ministres ont examiné les voies et moyens de mettre en place une stratégie visant la promotion de l'économie bleue dans le cadre du développement durable, conclut le communiqué.