Sénégal: Attaque à coup de pierre à la Médina - Les policiers reviennent et saisissent 1,4 kg de chanvre

Assaillis à coups de pierre par des jeunes de la Médina lors d'une opération de routine, des éléments de la Brigade de recherches (Br) du Commissariat de la Médina, en infériorité numérique, se sont repliés et sont revenus dès le lendemain. Ils ont démantelé un réseau de trafiquants de chanvre indien, saisi 1,4 kg de drogue et interpellé six personnes.

Informés des agissements d'un réseau intense de trafic de chanvre indien à la rue 41 de la Médina, des éléments de la Brigade de recherches (Br) du Commissariat de la Médina ont fait une descente sur les lieux.

Les populations sont sorties et ont jeté des pierres aux policiers, qui, en infériorité numérique, se sont repliés. Loin de s'avouer vaincus, ils sont revenus à la charge le lendemain par une rafle générale, s'étendant de l'avenue Malick Sy au Point E.

Cette opération a permis aux forces de l'ordre d'embarquer six individus dont une serveuse surprise avec un joint de chanvre indien. Les suspects ont été déférés le 2 juillet devant le Procureur pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.

Les policiers ont saisi 1,4 kg, 33 cornets de chanvre indien, 79.000 FCfa, une moto de marque Yamaha et trois téléphones portables. À leur arrivée, les éléments de la Br ont vu un groupe de jeunes qui déambulaient d'un air suspect.

Lorsque les policiers se sont approchés, les mis en cause ont réussi à fuir sauf un. Interpellé, ce dernier a confié que ce sont I. M. S. T. et D. R. D. qui sont ses fournisseurs.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont foncé au Point E où habite Dionou et y ont découvert 33 cornets de chanvre indien et une somme de 28.500 FCfa.

Dans la même nuit, E. H. B. G., A. D. (une serveuse née en 2001, domiciliée à Yeumbeul), A. C. D. et J. D. qui consommaient du chanvre indien et du vin dans une maison menaçant de ruine au Point E, ont été également arrêtés.

Lors de son interrogatoire, D. R. D. a soutenu que M. S. T, son principal fournisseur, venait juste de lui livrer de la drogue à bord de sa moto. Chez lui, à Hann Maristes, les éléments de la police y ont trouvés 1,4 kg de chanvre indien et 40.500 FCfa.