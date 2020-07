Madagascar: Football - « J'ai créé FC Dax pour partager aux nouvelles générations ce que j'ai vécu» dixit Arohasina Andriamirado

interview

Arohasina Andriamirado alias Dax a été élu meilleur joueur de la COSAFA en 2018.

Andriamirado Arohasina alias Dax est l'un des joueurs de football préféré des Malgaches. Il se distingue par son talent, sa générosité et son sens de l'humour, Dax a décidé de créer son école de football « FC Dax » à Ambohimanarina en octobre 2019. Evoluant avec Black Léopards en Afrique du Sud, Dax veut apporter sa contribution dans le développement et l'éducation des jeunes talents. Avec la pandémie de Covid-19, tous les entraînements de l'école de football sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Interview.

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?

« C'est à l'âge de 7 ans que j'ai commencé à jouer au football au sein de mon quartier. A 15 ans, j'ai évolué avec VAMA d'Ambohimanarina avant de rejoindre Ajesaia deux ans plus tard. A 19 ans, j'ai joué avec Capricorne Analamanga, une équipe de la seconde division pour trois ans. En 2015, j'ai intégré Tana FC. En 2016, j'ai été appelé par Fosa Juniors Boeny. Cette même année, j'ai été sélectionné au sein des Barea pour disputer le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 contre Sao Tomé et Principe. En 2018, j'ai participé au tournoi de COSAFA en Afrique Sud, où j'ai été élu meilleur joueur. C'était cette compétition qui m'a révélé sur la terre sud-africaine et Kaizer Chiefs m'a recruté. Après une saison avec les Kaizer, j'ai rejoint les Black Léopards en 2019. A la CAN en Egypte, je faisais partie des 23 joueurs des Barea ayant défendu les couleurs du pays».

Est-ce que vous vous attendez à ce parcours ?

« Le chemin n'a pas été facile, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Malgré, les difficultés, il ne faut jamais baisser les bras et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Comme tout joueur, quand j'étais petit, j'ai rêvé de porter les couleurs nationales et Dieu merci, je vis mon rêve. Un des meilleurs moments dans mon parcours est lorsque j'étais sacré meilleur joueur à la COSAFA, c'est un honneur car j'étais le premier Malgache à avoir remporté cette consécration ».

Pourquoi avez-vous décidé de créer l'école de football FC Dax ?

« Tout a commencé en octobre 2019, lors de mon passage au pays. J'ai profité de l'occasion pour constituer légalement mon école de football « FC Dax ». C'est un projet qui me tient à cœur avec le soutien de ma famille. J'ai été formé dans une école de football et c'est une sorte de redevabilité et c'est à mon tour d'aider la relève. J'ai beaucoup appris dans ce sport et j'aimerais partager aux nouvelles générations ce que j'ai vécu. On recense près de 130 jeunes footballeurs âgés de 6 à 17 ans. Ils sont répartis dans trois catégories de 6 à 8 ans, 9 à 11 ans et 12 à 17 ans. Les pensionnaires habitent un peu partout à Antananarivo et ses environs, mais, il y a également des gamins originaires d'autres régions ».