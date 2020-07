Madagascar: Fonds Prince Claus - Lancement du dernier format

En cette période de confinement, la créativité et l'imagination sont stimulées de partout. Pour ce faire, le fonds Prince Claus et le Goethe-Institute lancent un nouvel appel à proposition pour soutenir les initiatives culturelles et artistiques qui s'attaquent aux problèmes environnementaux dans le monde entier.

Cette édition 2020 sera en effet la dernière de ce format. Le projet consiste à encourager les initiatives culturelles multidisciplinaires innovantes d'artistes individuels, de professionnels de la création et d'organisations culturelles. En particulier, les initiatives qui expriment comment les arts et les nouveaux médias peuvent proposer des solutions aux problèmes environnementaux. Ou encore de créer des alternatives qui soutiennent la durabilité et la justice climatique et qui favorisent la coopération et l'échange de nouvelles idées au niveau mondial.

En cette période difficile, ils encouragent également les gens à imaginer de nouveaux formats et modes de communication avec les publics locaux et mondiaux. A savoir que le fonds Prince Claus et le Goethe Institute soutiendront des initiatives dans la fourchette financière de 15.000 à 20.000 euros à présenter jusqu'au 31 juillet 2020.