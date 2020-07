Madagascar: Football / Major League Soccer - Victoire de l'équipe de Métanire

Métanire a bien aidé son équipe lors de ce match acharné.

Suspendue le 12 mars dernier en raison de l'épidémie de Covid-19, la Major League Soccer (MLS) est de retour depuis la semaine dernière. Pour son premier entame, Minnesota United FC de Romain Métanire s'est imposé face au Sporting Kansas City sur le score de 2 buts à 1. Le latéral malgache mérite pleinement sa prolongation de contrat.

Un choc de titans. C'est ce qu'on peut décrire de la rencontre inaugurale entre Minnesota United de Romain Métanire et Sporting Kansas City, dimanche dernier, au Walt Disney Resort World d'Orlando en Floride, après une longue trêve causée par l'épidémie de Covid-19. Ces deux formations qui ont le meilleur classement à l'issue des deux premières journées avant l'arrêt de la compétition dans le groupe D. En effet, les Minneapolis se sont imposés face au Sporting Kansas City sur le score de 2 buts à 1. Il s'agit de leur troisième victoire consécutive pour Romain Métanire et ses consorts en Major League Soccer.

Pourtant, leur adversaire avait appliqué une forte pression offensive dès le coup d'envoi, se procurant alors de plusieurs occasions. Ils ont trouvé la faille à la 43e minute par une passe décisive de Khiry Shelton.

Au retour des vestiaires, la bande à Métanire a cherché à rattraper son retard. Cela se conclut par une belle revanche. Le défenseur malgache a prouvé de nouveau qu'il est le meilleur latéral droit et indispensable à ce poste. Il était titulaire durant tout le match. Romain Métanire a réalisé un jeu exceptionnel, puisque toutes les attaques décisives de son équipe émanent de lui.

Les dernières minutes avant le coup de sifflet final se sont transformées en véritable cauchemar pour les hommes de Peter Vermes. Puisque à la 90e minute, Minnesota a pu trouver les ressources d'égalisation (1-1) par le but de Khiry Shelton contre son camp. Ainsi, grâce à Métanire, Kevin Molina a pu rajouter, par la suite, un deuxième pion lors du temps additionnel à la 97e minute. Et c'est sur ce score que les équipes se sont séparées.

« J'ai joué plus de 600 matchs de championnat et il y a des fois où on gagne des matchs lorsqu'on ne joue pas particulièrement bien, et c'était le cas de ce soir. Voire l'enthousiasme des joueurs à la fin, considérant que nous n'avions pas joué depuis quatre mois, était exceptionnel » a annoncé le coach de Minnesota, Andrien Heth. Ils ont encore des matches à jouer.

A titre de rappel, le championnat du Nord-Américain de football regroupe les 26 franchises américaines et canadiennes et s'étalera jusqu'au 11 août avec un nouveau format. Par ailleurs, les fédérations américaines et canadiennes, pour offrir un véritable enjeu, ont décidé que le vainqueur du tournoi se verrait offrir l'un des quatre tickets pour la Ligue des champions de la Concacaf 2021.